https://ria.ru/20200619/1573158877.html
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал в своем Instagram "не усугублять" положение Михаила Ефремова после смертельного ДТП с РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:24
2020-06-19T02:24
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
николай цискаридзе
общество
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Джон Константин
Да залезьте все обратно под лавку со своими мнениями, кто вас спрашивал ? По Ефремову топчатся люди потому, как он заслужил это. Во-первых это далеко не первая ситуация с "выходками" пьяного Ефремова. А во-вторых в тот самый момент, когда он пьяный сел за руль автомобиля, он поставил себя выше правил, наплевав на всех вокруг себя. Вот теперь пусть будет любезен пожинать последствия
125
Nikki_5519
Хватит распускать сипли,пусть получит то что заслужил, не смотря на заслуги. Тусовочка просто оборзела, почувствовали себя хозяивами жизни.
119
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, николай цискаридзе, общество
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
призвал в своем Instagram
"не усугублять" положение Михаила Ефремова
после смертельного ДТП
с участием актера в центре Москвы.
Цискаридзе подчеркнул, что не является другом Ефремова, назвав случившееся трагедией и выразив соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова
.
"Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова", - написал он.
При этом Цискаридзе призвал "не усугублять тяжелое положение" артиста. "Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищное моральное состояние у него на душе - осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств", - заключил артист.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.