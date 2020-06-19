Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова

Цискаридзе подчеркнул, что не является другом Ефремова, назвав случившееся трагедией и выразив соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова

"Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова", - написал он.

При этом Цискаридзе призвал "не усугублять тяжелое положение" артиста. "Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищное моральное состояние у него на душе - осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств", - заключил артист.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.