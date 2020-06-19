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Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал в своем Instagram "не усугублять" положение Михаила Ефремова после смертельного ДТП с РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:24
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
николай цискаридзе
общество
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Да залезьте все обратно под лавку со своими мнениями, кто вас спрашивал ? По Ефремову топчатся люди потому, как он заслужил это. Во-первых это далеко не первая ситуация с "выходками" пьяного Ефремова. А во-вторых в тот самый момент, когда он пьяный сел за руль автомобиля, он поставил себя выше правил, наплевав на всех вокруг себя. Вот теперь пусть будет любезен пожинать последствия
125
Хватит распускать сипли,пусть получит то что заслужил, не смотря на заслуги. Тусовочка просто оборзела, почувствовали себя хозяивами жизни.
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россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, николай цискаридзе, общество

Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова

02:24 19.06.2020
45036
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Николай Цискаридзе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе призвал в своем Instagram "не усугублять" положение Михаила Ефремова после смертельного ДТП с участием актера в центре Москвы.
Цискаридзе подчеркнул, что не является другом Ефремова, назвав случившееся трагедией и выразив соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова.
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"Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова", - написал он.
При этом Цискаридзе призвал "не усугублять тяжелое положение" артиста. "Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищное моральное состояние у него на душе - осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств", - заключил артист.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, артист пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
1271361010207
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовНиколай ЦискаридзеОбщество
Популярные комментарии
Да залезьте все обратно под лавку со своими мнениями, кто вас спрашивал ? По Ефремову топчатся люди потому, как он заслужил это. Во-первых это далеко не первая ситуация с "выходками" пьяного Ефремова. А во-вторых в тот самый момент, когда он пьяный сел за руль автомобиля, он поставил себя выше правил, наплевав на всех вокруг себя. Вот теперь пусть будет любезен пожинать последствия
19 июня, 03:01
Джон Константин
112003010
Хватит распускать сипли,пусть получит то что заслужил, не смотря на заслуги. Тусовочка просто оборзела, почувствовали себя хозяивами жизни.
19 июня, 03:58
NNikki_5519
10700309
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