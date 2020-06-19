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СМИ: Китай освободил десять взятых в плен индийских солдат
Китай освободил десять индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе пограничных столкновений три дня назад, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:18
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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китай, индия, в мире

СМИ: Китай освободил десять взятых в плен индийских солдат

02:18 19.06.2020
779
© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайские военные
Китайские военные
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Китай освободил десять индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе пограничных столкновений три дня назад, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на источник в службах безопасности.
По данным газеты, индийские военные были освобождены в четверг вечером по итогам переговоров представителей военного командования Индии и Китая.
Пленные, в том числе подполковник и три майора, были возвращены целыми и невредимыми, отмечает издание. Командование отметило, что никто из индийских солдат не пропал без вести.
Новый виток напряженности между двумя странами начался после стычки в понедельник вечером военных Индии и Китая в долине Галван. По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
17 июня, 19:20
Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе
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