https://ria.ru/20200619/1573158838.html
СМИ: Китай освободил десять взятых в плен индийских солдат
Китай освободил десять индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе пограничных столкновений три дня назад, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:18
2020-06-19T02:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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китай, индия, в мире
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Китай
освободил десять индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе пограничных столкновений три дня назад, сообщает индийская газета Hindu
со ссылкой на источник в службах безопасности.
По данным газеты, индийские военные были освобождены в четверг вечером по итогам переговоров представителей военного командования Индии
и Китая.
Пленные, в том числе подполковник и три майора, были возвращены целыми и невредимыми, отмечает издание. Командование отметило, что никто из индийских солдат не пропал без вести.
Новый виток напряженности между двумя странами начался после стычки в понедельник вечером военных Индии и Китая в долине Галван. По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.