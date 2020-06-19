Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573158810.html
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Если вы хотите, чтобы телефон прослужил долго, стоит избегать зарядки в машине от прикуривателя, особенно если провода некачественные — из-за скачков давления... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:46
телефон
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
https://ria.ru/20200611/1572780476.html
"из-за скачков давления телефон может получить слишком много энергии и сломаться". Ку ку эксперт или автор, в каком месте скачки давление? Между ног?
56
Про скачки давления было особенно интересно.
41
19
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_250:0:4227:2983_1400x0_80_0_0_29d628a2ee60b04b843272ce4da7a932.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_747:0:3730:2983_1400x0_80_0_0_83b37fd13594e0f6c9acb2c5af177ac6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телефон, технологии

Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон

02:19 19.06.2020 (обновлено: 11:46 19.06.2020)
24561
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если вы хотите, чтобы телефон прослужил долго, стоит избегать зарядки в машине от прикуривателя, особенно если провода некачественные — из-за скачков давления телефон может получить слишком много энергии и сломаться, рассказал агентству "Прайм" старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый.
"Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится", — предупреждает эксперт.
Кроме того, нельзя заряжать телефон на солнце, так как в это время гаджет получает дополнительный нагрев аккумулятора, что может вывести его из строя.
Смартфон
11 июня, 02:19
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
1194719816152
Обсудить 19
ТелефонТехнологии
Популярные комментарии
"из-за скачков давления телефон может получить слишком много энергии и сломаться". Ку ку эксперт или автор, в каком месте скачки давление? Между ног?
19 июня, 05:46
NNikki_5519
40160000
Про скачки давления было особенно интересно.
19 июня, 06:52
Александр Ж
29120000
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Окаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде
Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Микроволновая печь
Эколог-эксперт развеял мифы об СВЧ-печах
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
13:29В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
Лента новостейМолния