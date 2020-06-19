https://ria.ru/20200619/1573158810.html
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Если вы хотите, чтобы телефон прослужил долго, стоит избегать зарядки в машине от прикуривателя, особенно если провода некачественные — из-за скачков давления... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:19
2020-06-19T11:46
телефон
технологии
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https://ria.ru/20200611/1572780476.html
Nikki_5519
"из-за скачков давления телефон может получить слишком много энергии и сломаться". Ку ку эксперт или автор, в каком месте скачки давление? Между ног?
56
Александр Ж
Про скачки давления было особенно интересно.
41
19
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телефон, технологии