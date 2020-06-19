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Друг Сергея Хрущева заявил о его желании сохранить историю холодной войны
Сергей Хрущев стремился сохранить историю холодной войны и не допустить, чтобы об этом забыли будущие поколения, рассказал РИА Новости его друг Гэри... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:16
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сергей хрущев, никита хрущев, ссср, сша, общество

Друг Сергея Хрущева заявил о его желании сохранить историю холодной войны

02:16 19.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСергей Хрущев
Сергей Хрущев
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сергей Хрущев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Сергей Хрущев стремился сохранить историю холодной войны и не допустить, чтобы об этом забыли будущие поколения, рассказал РИА Новости его друг Гэри Пауэрс-младший.
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.
"Очень печально, что он скончался. Я сочувствую и соболезную семье. Последний раз я писал ему 15 мая... Когда мы тогда переписывались и говорили по телефону, все было нормально. Ранее в этом году он отказался от участия в конференции, просто сказал, что это не его, но не намекнул на плохое состояние или что-то еще", - сказал Пауэрс.
Последний раз, по его словам, они встречались в 2012 году на конференции, посвященной холодной войне и Кубинскому кризису. Пауэрс-младший - сын летчика Гэри Пауэрса, разведывательный самолет которого был сбит в мае 1960 года над СССР.
"Впервые я встретил Сергея Хрущева примерно в 1995-1996 годах на конференции в Норвегии. Мне было около 31 года, ему было около 55 лет, то есть мы были примерно в том же возрасте, что и наши отцы, когда они пересеклись на международной арене в мае 1960-го. Последние 30 лет мы хорошо дружили", - вспоминает Пауэрс.
Президент США Гарри Трумэн выступает перед Конгрессом в Вашингтоне. 12 марта 1947
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Тайная "горячая война" между СССР и США во времена холодной войныХолодная война в действии: советские истребители сбивают бомбардировщик ВВС США над Латвией, а американцы бомбят аэродром близ Владивостока. Это не сценарий фильма и не легенда военных учений – так оно и было.
По его словам, сначала они скептически относились друг к другу, будучи каждый наслышан об истории своих отцов, однако за несколько дней сблизились за разговорами. Впоследствии Хрущев написал предисловия к двум книгам Пауэрса, и они не раз принимали участие в конференциях, посвященных холодной войне.
"Мы сошлось с ним после встречи в Норвегии, потому что мы поняли, что мы хотим делать, в принципе, одно и то же. Мы оба были историками, мы оба стремились найти и задокументировать роль наших отцов в истории холодной войны. И у нас было много общего. Мы оба были заинтересованы в сохранении истории холодной войны и в том, чтобы будущие поколения не забыли этот период", - сказал Пауэрс.
Когда Сергей Хрущев приезжал в Вашингтон, они встречались и общались. По его словам, он всегда мог написать или позвонить своему другу, и тот всегда отвечал и помогал.
"Он всегда помогал мне с музеем холодной войны. И в результате он оказал нам честь, став почетным членом совета директоров музея. Для нас это большая потеря", - добавил Пауэрс.
Сергей Хрущев родился в 1935 году, ему было 84 года. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где начал преподавать и преподавал до последних дней историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.
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Сергей ХрущевНикита ХрущевСССРСШАОбщество
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