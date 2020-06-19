Друг Сергея Хрущева заявил о его желании сохранить историю холодной войны

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Сергей Хрущев стремился сохранить историю холодной войны и не допустить, чтобы об этом забыли будущие поколения, рассказал РИА Новости его друг Гэри Пауэрс-младший.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США , где жил и работал с 1991 года.

"Очень печально, что он скончался. Я сочувствую и соболезную семье. Последний раз я писал ему 15 мая... Когда мы тогда переписывались и говорили по телефону, все было нормально. Ранее в этом году он отказался от участия в конференции, просто сказал, что это не его, но не намекнул на плохое состояние или что-то еще", - сказал Пауэрс.

Последний раз, по его словам, они встречались в 2012 году на конференции, посвященной холодной войне и Кубинскому кризису. Пауэрс-младший - сын летчика Гэри Пауэрса, разведывательный самолет которого был сбит в мае 1960 года над СССР

"Впервые я встретил Сергея Хрущева примерно в 1995-1996 годах на конференции в Норвегии. Мне было около 31 года, ему было около 55 лет, то есть мы были примерно в том же возрасте, что и наши отцы, когда они пересеклись на международной арене в мае 1960-го. Последние 30 лет мы хорошо дружили", - вспоминает Пауэрс.

По его словам, сначала они скептически относились друг к другу, будучи каждый наслышан об истории своих отцов, однако за несколько дней сблизились за разговорами. Впоследствии Хрущев написал предисловия к двум книгам Пауэрса, и они не раз принимали участие в конференциях, посвященных холодной войне.

"Мы сошлось с ним после встречи в Норвегии, потому что мы поняли, что мы хотим делать, в принципе, одно и то же. Мы оба были историками, мы оба стремились найти и задокументировать роль наших отцов в истории холодной войны. И у нас было много общего. Мы оба были заинтересованы в сохранении истории холодной войны и в том, чтобы будущие поколения не забыли этот период", - сказал Пауэрс.

Когда Сергей Хрущев приезжал в Вашингтон, они встречались и общались. По его словам, он всегда мог написать или позвонить своему другу, и тот всегда отвечал и помогал.

"Он всегда помогал мне с музеем холодной войны. И в результате он оказал нам честь, став почетным членом совета директоров музея. Для нас это большая потеря", - добавил Пауэрс.