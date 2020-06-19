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Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:03
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РИА Новости
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353
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россия, общество

Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле

02:03 19.06.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокПепельница с окурками
Пепельница с окурками
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Пепельница с окурками. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили данные по продажам табака и табачной продукции за май, апрель и в целом за первый квартал 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.
"Средний чек покупки сигарет в мае составил 152 рубля, это на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года (покупали больше недорогих марок, чем в прошлом году)", - подсчитали аналитики.
При этом объем продаж в денежном выражении вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле объем продаж в денежном выражении превышал прошлогодний показатель на 2%, а в первом квартале – на 10%.
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