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Перуанцу выставили счет на более чем $130 тысяч за лечение от COVID-19
Клиника в Перу выставила пациенту, вылечившемуся от коронавируса, счет на более чем 130 тысяч долларов, мужчина не смог получить помощь в государственной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, перу, в мире

Перуанцу выставили счет на более чем $130 тысяч за лечение от COVID-19

02:00 19.06.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Клиника в Перу выставила пациенту, вылечившемуся от коронавируса, счет на более чем 130 тысяч долларов, мужчина не смог получить помощь в государственной больнице из-за отсутствия мест, сообщило радио RPP.
Об этом СМИ рассказала сестра пациента. Когда у него начались серьезные проблемы с дыханием, семья обратилась в государственную службу бесплатной помощи для больных коронавирусом, но там сказали, что мест в больницах нет, поэтому ему помочь не смогут. В результате семья была вынуждена отвезти больного в ближайшую клинику.
Изначально родные предполагали, что мужчина проведет в больнице две недели, но через 4 дня его перевели в интенсивную терапию, где он оставался более 50 дней. Сейчас он готовится к выписке.
"Мы благодарны за внимание к моему брату со стороны медиков и специалистов, но, к сожалению, сейчас мы столкнулись с тяжелой реальностью - долгом. Моему брату выставили счет в 465 177 солей (более 132 тысяч долларов)", - сообщила сестра пациента Надия Вильчес.
В настоящее время система здравоохранения Перу испытывает трудности с нехваткой больничных мест и медоборудования для лечения коронавируса, особенно кислорода. В начале июня власти решили, что весь промышленный кислород, производимый в Перу, будет направляться на лечение больных COVID-19, больницы будут иметь приоритет в его получении перед отраслями промышленности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПеруВ мире
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