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Трамп заявил, что ВВП США в третьем квартале станет высочайшим в истории
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:39
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Трамп заявил, что ВВП США в третьем квартале станет высочайшим в истории

01:56 19.06.2020 (обновлено: 02:39 19.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
"Мы поднимаемся выше и выше каждый месяц. В третьем квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества", - сообщил Трамп в интервью газете Washington Times.
По его словам, политики из Демократической партии недовольны этими успехами. "Демократы не хотят открывать экономику (после карантина). Они бьются изо всех сил", - добавил президент.
Заявление Трампа не совпадает с расчетами Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году.
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
18 мая, 03:46
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
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