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Трамп заявил, что ВВП США в третьем квартале станет высочайшим в истории
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T01:56
2020-06-19T02:39
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