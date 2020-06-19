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Эколог-эксперт развеял мифы об СВЧ-печах
Вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен. Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:45
микроволновая печь (свч-печь)
технологии
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Не очень то доверяю эксперту, потому что мой "домашний эксперт" - внучка в возрасте год молоко из холодильника, разведённое кипятком пила, а подогретое в микроволновке - нет!
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Лоббирует интересы производителей.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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микроволновая печь (свч-печь), технологии

Эколог-эксперт развеял мифы об СВЧ-печах

02:02 19.06.2020 (обновлено: 12:45 19.06.2020)
12959
© Fotolia / Monkey BusinessМикроволновая печь
Микроволновая печь
© Fotolia / Monkey Business
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен. Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
Многие считают, что, если приготовить или разогреть продукт в СВЧ-печи, он становится облученным и его нельзя употреблять. Это совсем не так, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт объяснил, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.

"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", — рассказал Антон Ястребцев.

Но от работающей СВЧ-печи лучше находится на некотором расстоянии, отметил эксперт.
"Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться — отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта. Чем больше продуктов в печи в момент его разогрева или готовки, тем лучше, тем больше энергии поглощается самим продуктом", — рассказал Антон Ястребцев.
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13316115528
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Микроволновая печь (СВЧ-печь)Технологии
Популярные комментарии
Не очень то доверяю эксперту, потому что мой "домашний эксперт" - внучка в возрасте год молоко из холодильника, разведённое кипятком пила, а подогретое в микроволновке - нет!
19 июня, 06:22
ЛСЛюдмила С Юга
10501033
Лоббирует интересы производителей.
19 июня, 08:04
Арсений Новиков
13210020
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