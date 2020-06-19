https://ria.ru/20200619/1573158529.html
Эколог-эксперт развеял мифы об СВЧ-печах
Вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен. Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:02
2020-06-19T12:45
микроволновая печь (свч-печь)
технологии
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https://ria.ru/20200407/1569709631.html
Людмила С Юга
Не очень то доверяю эксперту, потому что мой "домашний эксперт" - внучка в возрасте год молоко из холодильника, разведённое кипятком пила, а подогретое в микроволновке - нет!
49
Арсений Новиков
Лоббирует интересы производителей.
36
19
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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микроволновая печь (свч-печь), технологии
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей
преувеличен. Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik
директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
Многие считают, что, если приготовить или разогреть продукт в СВЧ-печи, он становится облученным и его нельзя употреблять. Это совсем не так, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт объяснил, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.
"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", — рассказал Антон Ястребцев.
Но от работающей СВЧ-печи лучше находится на некотором расстоянии, отметил эксперт.
"Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться — отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта. Чем больше продуктов в печи в момент его разогрева или готовки, тем лучше, тем больше энергии поглощается самим продуктом", — рассказал Антон Ястребцев.