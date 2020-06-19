Эколог-эксперт развеял мифы об СВЧ-печах

Многие считают, что, если приготовить или разогреть продукт в СВЧ-печи, он становится облученным и его нельзя употреблять. Это совсем не так, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт объяснил, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.

"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", — рассказал Антон Ястребцев.

"Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться — отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта. Чем больше продуктов в печи в момент его разогрева или готовки, тем лучше, тем больше энергии поглощается самим продуктом", — рассказал Антон Ястребцев.