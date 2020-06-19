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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в Бразилии приблизилось к 980 тысячам
Число заболевших коронавирусом в Бразилии увеличилось до 978 142 человек, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T01:15
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коронавирус covid-19
бразилия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус covid-19, бразилия, в мире

Число заболевших COVID-19 в Бразилии приблизилось к 980 тысячам

01:15 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии увеличилось до 978 142 человек, сообщает минздрав страны.
За сутки было выявлено 22 765 новых случаев.
Всего выздоровело 482 102 человека, под наблюдением находится 448 292 пациента.
На данный момент скончались 47 748 человек, смертность составляет 4,9%. Минздрав зарегистрировал 1238 новых смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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