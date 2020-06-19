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Эксперт объяснил, что делать в случае отправки в неоплачиваемый отпуск
Некоторые работодатели, которые не желают оплачивать вынужденный простой отпуск работника и не рассматривают увольнение с компенсационными выплатами, требуют... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T04:35
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), общество

Эксперт объяснил, что делать в случае отправки в неоплачиваемый отпуск

01:12 19.06.2020 (обновлено: 04:35 19.06.2020)
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© Fotolia / GoodMood Photo Сборы в отпуск
Сборы в отпуск
© Fotolia / GoodMood Photo
Сборы в отпуск. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Некоторые работодатели, которые не желают оплачивать вынужденный простой отпуск работника и не рассматривают увольнение с компенсационными выплатами, требуют уйти в отпуск за свой счет. Такого рода требование в категоричной форме незаконно, рассказала РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.
"Заявление на отпуск без сохранения заработной платы не может быть оформлено без желания работника. Работник вправе попросить у работодателя отпуск без сохранения заработной платы. Обычно это происходит при наличии уважительных причин: рождение ребенка, продление планового отпуска, смерть родственника, уход за больным и по иным семейным обстоятельствам", - рассказала она.
При этом в ряде случаев уход в неоплачиваемый отпуск допустим, например, если в отсутствие работы в компании на период пандемии работник имеет возможность временной подработки и уходит "без содержания" на два месяца. Однако это чаще всего возможно при хороших взаимоотношениях между работником и работодателем и если сотрудник имеет возможность и желание подождать, когда ситуация по основному месту работы придет в норму.
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Эксперт обратила внимание на то, что во время отпуска без сохранения заработной платы работник теряет не только доход, но и право на оплату больничного. Также в качестве негативного последствия такого отпуска она упомянула, что только 14 дней отпуска без сохранения заработной платы включаются в рабочий стаж.
"В любых ситуациях уходить "без содержания" - право, а не обязанность работника. Как и право работодателя - предоставлять такой отпуск или нет. В любом случае, если работодатель "давит" на работника, нельзя поступать необдуманно. Тем более, не нужно поддаваться на угрозы увольнения по статье или бояться начисления штрафов. Если нет возможности договориться на оптимальных для сторон трудовых условиях, работнику нужно жаловаться на действия работодателя в трудовую инспекцию", - считает эксперт.
"Лучше, если это будет коллективное обращение. Также можно и нужно отстаивать свои интересы, например, при незаконном увольнении или при невыплате выходного пособия в суде. Для незаконного увольнения у работника есть месяц со дня увольнения или с даты, когда работник узнал об увольнении, для подачи заявления в суд. При нарушении трудовых прав - три месяца на подачу заявления, а при невыплате заработной платы – один год", - заключила Дайнеко.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
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