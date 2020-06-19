Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573158207.html
Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T01:07
россия
борис титов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_7c8d8f62a1987584a8c23a2ec22b5d3c.jpg
https://realty.ria.ru/20200617/1573050456.html
https://ria.ru/20200608/1572606609.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:60:3072:1788_1400x0_80_0_0_7c8d8f62a1987584a8c23a2ec22b5d3c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_05304f79fda74640b421167361190f3f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_497:0:2545:2048_1400x0_80_0_0_58ed826e1490474cadc85fdb1595884f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис титов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%

01:07 19.06.2020
416
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса. Письмо омбудсмена есть в распоряжении РИА Новости.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в июне говорила, что спрос на кредиты под 2% на поддержку занятости, вероятно, превысит лимиты банков, поэтому вопрос об их увеличении обоснован, и регулятор готов обсуждать это с правительством. Президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что лимит необходимо увеличить еще как минимум на 400 миллиардов рублей. Во вторник Сбербанк сообщил, что его лимит по госпрограмме увеличен на сумму более 70 миллиардов рублей.
"Прошу поддержать увеличение лимитов по программе предоставления кредитов "на возобновление деятельности", а также дать поручение о снятии иных, указанных в настоящем письме барьеров, препятствующих доступу предпринимателей к соответствующей мере поддержки", - пишет Титов.
Строительство жилья
17 июня, 11:28
Минстрой назвал банки-лидеры по кредитованию жилищного строительства
В письме он отмечает, что данная мера поддержки востребована у бизнеса, а многие уже заключили с банками договоры и получили первые выплаты. В то же время, он указывает на ряд трудностей, с которыми сталкивается бизнес при попытке получить кредит.
Например, Титов обращает внимание главы ЦБ, что отдельные банки отказывают предпринимателям в приеме заявок и выдаче кредитов по причине исчерпания лимитов, отведенных на государственную программу.
Зачастую в кредитном договоре прописывается, что льготное кредитование может быть прекращено досрочно в случае недостатка бюджетных ассигнований на субсидии в адрес банков, а также в случае получения требования от органа финансового контроля в отношении конкретного заемщика. "В этом случае для предпринимателя возникает ситуация, когда он вынужден платить за кредит по основной ставке в 15% даже при соблюдении условий по занятости", – пишет бизнес-омбудсмен.
Кроме того, предпринимателям навязываются рискованные для них дополнительные условия кредита, прописываемые отдельными банками в общих условиях кредитования. В отдельных случаях невозможно соблюсти условие по сохранению численности работников в 80-90%, они могут считаться невыполненными по любым причинам: увольнение сотрудника по собственному желанию, уход в декрет, переезд, также отмечает Титов.
Москва-сити
8 июня, 07:19Распространение нового коронавируса
В Москве рассказали о льготном кредитовании бизнеса
400002
Обсудить 0
РоссияБорис ТитовЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Клавиатура компьютера
Участники рынка не получат преимуществ при предустановке российского ПО
Канада
СМИ: в Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии приблизилось к 980 тысячам
Президент РФ Владимир Путин
В ГД прокомментировали слова Путина о саммите "ядерной пятерки"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что ВВП США в третьем квартале станет высочайшим в истории
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
В ООН признали, что организация работает не так эффективно, как могла бы
Сборы в отпуск
Эксперт объяснил, что делать в случае отправки в неоплачиваемый отпуск
Американский рэпер Colson Baker (Machine Gun Kelly) и американская актриса и фотомодель Меган Фокс
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Ирак
В Ираке за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
Перу
Перуанцу выставили счет на более чем $130 тысяч за лечение от COVID-19
Каракас
Глава МИД Венесуэлы призвал ООН отреагировать на очередные санкции США
Пепельница с окурками
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Поэт Александр Трифонович Твардовский
В Минобороны рассказали об "информационном противоборстве" в годы ВОВ
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
13:29В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
13:29Информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам заработает 25 июня
Лента новостейМолния