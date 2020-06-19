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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573158143.html
СМИ: в Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 100 тысяч, сообщает канадский телеканал CBC. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, канада, в мире

СМИ: в Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек

00:57 19.06.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКанада
Канада
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Канада. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 100 тысяч, сообщает канадский телеканал CBC.
По данным телеканала, общее число заболевших новым коронавирусом в Канаде составило 100 146 человек после того, как провинция Онтарио сообщила о 173 новых случаях заражения за сутки. Скончались 8348 человек, 62 442 пациента вылечились от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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