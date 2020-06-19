https://ria.ru/20200619/1573158143.html
СМИ: в Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 100 тысяч, сообщает канадский телеканал CBC. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:57
2020-06-19T00:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
канада
в мире
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канада
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, канада, в мире