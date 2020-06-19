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Глава МИД Венесуэлы призвал ООН отреагировать на очередные санкции США
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса призвал ООН отреагировать на очередной раунд односторонних санкций, введенных Вашингтоном против Каракаса. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:53
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венесуэла, сша, в мире

Глава МИД Венесуэлы призвал ООН отреагировать на очередные санкции США

00:53 19.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса призвал ООН отреагировать на очередной раунд односторонних санкций, введенных Вашингтоном против Каракаса.
Ранее американский минфин сообщил, что добавил в санкционный список по Венесуэле трех граждан Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера, "вовлеченные в схему, приносящую выгоду венесуэльской нефтяной компании PDVSA".

"Вашингтон продолжает сужать кольцо вокруг Венесуэлы. Они полагают, что мы не можем экспортировать нефть, так чтобы венесуэльский народ остался без продуктов питания, медикаментов и бензина. Многополярная система ООН должна отреагировать. Мы обратимся с этим случаем в Международный уголовный суд", - написал Арреаса в Twitter.

Ранее в этом году Венесуэла уже подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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