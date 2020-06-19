Глава МИД Венесуэлы призвал ООН отреагировать на очередные санкции США

"Вашингтон продолжает сужать кольцо вокруг Венесуэлы. Они полагают, что мы не можем экспортировать нефть, так чтобы венесуэльский народ остался без продуктов питания, медикаментов и бензина. Многополярная система ООН должна отреагировать. Мы обратимся с этим случаем в Международный уголовный суд", - написал Арреаса в Twitter.