https://ria.ru/20200619/1573157434.html
Сын Никиты Хрущева умер в США
В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщил РИА Новости его друг Гэри Пауэрс. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:29
2020-06-19T10:12
сергей хрущев
никита хрущев
сша
в мире
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https://ria.ru/20200121/1563692092.html
Ioann Belarus
Ни холодно, ни жарко. Главное, чтобы батька его вечно горел в аду.
175
bay71b
Человека жаль... фамилию хрущёВ - нет(!!)...
112
65
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_0:255:2278:1536_1400x0_80_0_0_e6adbbaea56382aca68899cc954072fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей хрущев, никита хрущев, сша, в мире