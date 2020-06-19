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Сын Никиты Хрущева умер в США
В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщил РИА Новости его друг Гэри Пауэрс. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:12
сергей хрущев
никита хрущев
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей хрущев, никита хрущев, сша, в мире

Сын Никиты Хрущева умер в США

00:29 19.06.2020 (обновлено: 10:12 19.06.2020)
33765
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСергей Хрущев
Сергей Хрущев
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Сергей Хрущев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщил РИА Новости его друг Гэри Пауэрс.
"Я имел возможность связаться с его семьей, и они подтвердили, что он скончался", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию РБК подтвердила внучка Сергея Хрущева Нина. Друг семьи, экс-дипломат Марк Гаррисон рассказал РЕН ТВ, что сына бывшего советского лидера не стало 18 июня.
Обстоятельства смерти выясняются.
Хрущев-младший работал конструктором космических систем, в 1963 году его удостоили звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х он эмигрировал в США, а в 1999-м получил американское гражданство.
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
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40126271351857
Обсудить 65
Сергей ХрущевНикита ХрущевСШАВ мире
Популярные комментарии
Ни холодно, ни жарко. Главное, чтобы батька его вечно горел в аду.
19 июня, 01:07
Ioann Belarus
148204219
Человека жаль... фамилию хрущёВ - нет(!!)...
19 июня, 00:51
bay71b
97203010
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