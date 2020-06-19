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Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
Только высокие и молодые военнослужащие участвовали в параде Победы 24 июня 1945 года, говорится в мультимедийном разделе "Триумф народа-победителя" на сайте... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:23
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, безопасность, общество

Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году

00:23 19.06.2020
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CC BY 4.0 / Минобороны России / Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
CC BY 4.0 / Минобороны России /
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Только высокие и молодые военнослужащие участвовали в параде Победы 24 июня 1945 года, говорится в мультимедийном разделе "Триумф народа-победителя" на сайте Минобороны России, рассказывающем о подготовке и проведении парада на Красной площади 24 июня 1945 года.
"Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст - не старше 30 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия в параде в Москву прибыли представители десяти фронтов, академий и училищ, из которых были сформированы сводные полки.
"Хотя директивой Генерального штаба численный состав каждого сводного полка определялся в количестве 1059 человек при 10 запасных, в ходе комплектования он увеличился до 1465 человек, но при том же числе запасных", - говорится в разделе.
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Торжественное мероприятие 24 июня 1945 года начиналось в 10 часов утра. Первыми по брусчатке Красной площади прошли барабанщики-суворовцы.
"Для участия в Параде Победы в столицу прибыли 800 воспитанников суворовских военных училищ, которые были учреждены лишь в 1943 году по приказу Иосифа Сталина", - говорится в сообщении.
Время, отведенное на проведение парада, составило 2 часа 9 минут и 10 секунд, под различные действия выделялись строго определенные временные интервалы, с точностью до секунды.
Сообщается, что на выезд принимающего парад отводилось 50 секунд, рапорт командующего парадом и вручение строевой записки принимающему парад должно было занять 20 секунд, чтобы объехать войска было выделено 20 минут, на движение пехоты отводилось 36 минут, артиллерии - 29 минут, бронетехники - 21 минута.
Всего для участия в параде 24 июня 1945 года планировалось задействовать 32 638 человек пешего и конного состава, подготовить 1266 единиц техники с 4207 членами экипажей и 630 самолетов.
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