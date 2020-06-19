Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Только высокие и молодые военнослужащие участвовали в параде Победы 24 июня 1945 года, говорится в мультимедийном разделе " Только высокие и молодые военнослужащие участвовали в параде Победы 24 июня 1945 года, говорится в мультимедийном разделе " Триумф народа-победителя " на сайте Минобороны России , рассказывающем о подготовке и проведении парада на Красной площади 24 июня 1945 года.

"Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст - не старше 30 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в параде в Москву прибыли представители десяти фронтов, академий и училищ, из которых были сформированы сводные полки.

"Хотя директивой Генерального штаба численный состав каждого сводного полка определялся в количестве 1059 человек при 10 запасных, в ходе комплектования он увеличился до 1465 человек, но при том же числе запасных", - говорится в разделе.

Торжественное мероприятие 24 июня 1945 года начиналось в 10 часов утра. Первыми по брусчатке Красной площади прошли барабанщики-суворовцы.

"Для участия в Параде Победы в столицу прибыли 800 воспитанников суворовских военных училищ, которые были учреждены лишь в 1943 году по приказу Иосифа Сталина", - говорится в сообщении.

Время, отведенное на проведение парада, составило 2 часа 9 минут и 10 секунд, под различные действия выделялись строго определенные временные интервалы, с точностью до секунды.

Сообщается, что на выезд принимающего парад отводилось 50 секунд, рапорт командующего парадом и вручение строевой записки принимающему парад должно было занять 20 секунд, чтобы объехать войска было выделено 20 минут, на движение пехоты отводилось 36 минут, артиллерии - 29 минут, бронетехники - 21 минута.