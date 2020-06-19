В Минобороны рассказали, что красноармейцы думали о фашистах

"Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня", и в целом – "немцы наступают методично и по расписанию", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.