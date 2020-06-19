Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573157007.html
В Минобороны рассказали, что красноармейцы думали о фашистах
Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но, тем не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:15
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981908_0:1351:2048:2503_1400x0_80_0_0_9aa9ad9f3268ccc77c2fd1ffc8b2f407.jpg
https://ria.ru/20200619/1573156924.html
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981908_0:1351:2048:2503_1400x0_80_0_0_9aa9ad9f3268ccc77c2fd1ffc8b2f407.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981908_0:1159:2048:2695_1400x0_80_0_0_6c650d8b79a3886127124ed3542ec7c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981908_0:811:2048:2859_1400x0_80_0_0_75ecd1782ee9629ebd06d35f25eae645.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср

В Минобороны рассказали, что красноармейцы думали о фашистах

00:15 19.06.2020
637
© РИА Новости / Евгений ХалдейКрасноармейцы в годы Великой Отечественной войны
Красноармейцы в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Евгений Халдей
Красноармейцы в годы Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но, тем не менее, трусливы, следует из рассекреченных документов, опубликованных на специальном разделе сайта Минобороны РФ.
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны. В нем представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковыми записями.
"Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня", и в целом – "немцы наступают методично и по расписанию", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Как отмечают в Минобороны, многие командиры указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет.
"Также участниками боев отмечается, что "немцы очень бояться штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят", - также рассказали в департаменте.
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова
00:1175 лет Великой Победы
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны
6311100
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)СССР
Рекомендуем
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
Поэт Александр Трифонович Твардовский
В Минобороны рассказали об "информационном противоборстве" в годы ВОВ
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Штандарты для парада Победы в 1945 году шили в Большом театре
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
На сайте Минобороны открыли раздел, посвященный первым дням ВОВ
Американский рэпер Colson Baker (Machine Gun Kelly) и американская актриса и фотомодель Меган Фокс
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Президент РФ Владимир Путин
Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года
Президент РФ Владимир Путин
В ГД прокомментировали слова Путина о саммите "ядерной пятерки"
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
Момент боя подо Ржевом
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Сергей Хрущев
Друг Сергея Хрущева рассказал о его особом взгляде на вещи
Президент РФ Владимир Путин
Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
13:29В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
13:29Информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам заработает 25 июня
Лента новостейМолния