https://ria.ru/20200619/1573157007.html
В Минобороны рассказали, что красноармейцы думали о фашистах
Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но, тем не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:15
2020-06-19T00:15
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны
довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но, тем не менее, трусливы, следует из рассекреченных документов, опубликованных на специальном разделе
сайта Минобороны РФ.
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны. В нем представлены оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковыми записями.
"Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня", и в целом – "немцы наступают методично и по расписанию", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Как отмечают в Минобороны, многие командиры указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет.
"Также участниками боев отмечается, что "немцы очень бояться штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят", - также рассказали в департаменте.