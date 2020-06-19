Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Актер Актер Александр Домогаров выступил в поддержку устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова . Соответствующий пост он опубликовал в инстаграме.

Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.

"Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей", и это ужасно, что произошло", — написал актер.

Домогаров подчеркнул, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд.

"А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?" — вопрошает актер.

Домогаров обвинил подписчиков в том, что те "топчутся на крови", и потребовал от них не приходить на его спектакли.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы . Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.