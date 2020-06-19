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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200619/1573151743.html
Зачем православная церковь благословляет военных, в том числе в Украине?
Есть практика благословения новобранцев, в том числе в Украинской православной церкви. Но этих ребят потом могут направить куда угодно, в том числе на восток... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:34
религия и мировоззрение
религия
василий анисимов
аналитика - религия и мировоззрение
донецкая народная республика
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религия, василий анисимов, аналитика - религия и мировоззрение, донецкая народная республика, украинская православная церковь, русская православная церковь, москва, луганск, армия, в мире

Зачем православная церковь благословляет военных, в том числе в Украине?

10:00 19.06.2020 (обновлено: 10:34 19.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПризывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске
Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Есть практика благословения новобранцев, в том числе в Украинской православной церкви. Но этих ребят потом могут направить куда угодно, в том числе на восток страны, на Донбасс. Получается, Церковь благословляет эту войну? И могут ли солдаты украинской армии в Донбассе встретиться по разные стороны фронта с такими же солдатами, которых тоже ранее благословили защищать Родину? Борис, Москва, 30 лет.
Отвечает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов):
Встретиться, например, российские и украинские солдаты на Донбассе точно не могут, потому что там нет военнослужащих российской армии. Все участвующие в военных действиях со стороны ДНР и ЛНР - представители народного ополчения, сформированного из местного населения.
Теперь давайте разберемся, что такое благословение. Произнося "Господи благослови", человек вряд ли подразумевает под этим благословение на убийство другого человека. Православная Церковь благословляет только на добрые, благие дела, на то, что совесть не обличает – это защита своего Отечества и дома, помощь ближнему, милосердие к людям, в случае ведения боевых действий - к пленному.
Недопустимо также стрелять в мирное население, заниматься мародерством. Церковь призывает к любви к Богу и друг другу и вручает будущее развитие событий промыслу Божьему, веря, что Господь все управит. И, конечно, Церковь не поддерживает братоубийственную войну.
Вообще, голос совести внутри человека должен подсказать, как ему действовать в тех или иных ситуациях. И если у вас подозрение, доброе ли это дело, спросите об этом у вашей совести.
Отвечает глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов:
Церковь благословляет воинов, чтобы их хранил Господь - это тысячелетняя традиция духовного окормления защитников Отечества. Война на Донбассе братоубийственная, там гибнут единоверные и единокровные люди. И мы уже шесть лет молимся - и патриарх Кирилл, и митрополит Онуфрий, все священнослужители Церкви - чтобы эта война прекратилась.
Когда конфликт только начался, на фронте даже происходили братания, но потом это разрушили кровью: мирных граждан начали бомбить в Луганске - у людей гибли родственники. Начались месть, озлобленность. Теперь с обеих сторон конфликта есть логика, которую трудно преодолеть – логика крови и обиды.
Младший политрук Алексей Еременко ведет солдат в атаку
9 мая 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Война все спишет". Когда убийство — меньшее зло
Причем, в Украине говорят, что обстреливают ополченцы, а украинская армия только отвечает, на Донбассе говорят наоборот. А по факту и с той, и с другой стороны люди гибнут. И никто не может развязать этот узел. Только Церковь с ее многовековым опытом миротворчества способна уврачевать эти раны, призывая к прощению, диалогу и взаимопониманию.
Когда начались бомбежки, некоторые священники думали уехать, ведь семьи у всех многодетные. Но митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало) сказал: "Мне и вам есть куда бежать, есть родня в других регионах, а нашим людям – некуда. Поэтому детей отправляйте, а сами оставайтесь со своей паствой". В итоге и он, и священники остались и уже шесть лет поддерживают людей словом и делом.
На Донбассе четыре епархии УПЦ, около 1200 приходов и монастырей. Большинство из 14 тысяч погибших на Донбассе мирных жителей, в том числе и детей - наши прихожане. Священники окормляют православных с обеих сторон конфликта, отпевают убитых – украинских воинов, ополченцев, их родственников, мирных жителей. Священники пересекают блок-посты, их регулярно проверяют. За это время четыре священника погибли под обстрелами, были разрушены два десятка храмов. Но мы все равно должны окормлять всех людей.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Вчера, 18:09Религия и мировоззрение
УПЦ прокомментировала возбуждение дела против Порошенко за создание ПЦУ
Украинская православная церковь всегда призывала к прекращению конфликта на востоке Украины, чего "партия войны" нам не может простить до сих пор. Церковь поддерживает президента Зеленского, который считает мир на Донбассе своей главной целью. Есть минские соглашения, по которым Донбасс остается в составе Украины - садитесь за стол переговоров, договаривайтесь, и остановите это безумие.
Мы ежегодно проводим крестные ходы за мир в Украине, в которых участвуют сотни тысяч человек. Все епархии Украины собирают гуманитарную помощь для Донбасса, мы занимаемся обменом пленных, помогаем беженцам. Святогорская лавра (Свято-Успенская Святогорская Лавра, Донецкая область – ред.) – сейчас крупнейший центр беженцев на востоке Украины. Многим людям некуда идти и нечего есть, им не платят зарплату и пенсию. Церковь дает им хлеб, утешение и приют, в том числе беременным беженкам: в Лавре родилось 27 младенцев. И в этом тоже жизнеутверждающий подвиг нашей Церкви.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Вчера, 18:44Сказано в эфире
За "церковь имени Порошенко" ответит. На экс-президента завели новое делоВ отношении бывшего президента Украины возбудили еще одно уголовное дело – за разжигание межрелигиозной розни, об этом сообщил сам Петр Порошенко. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, насколько обоснованным был этот шаг.
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Религия и мировоззрениеРелигияВасилий АнисимовАналитика - Религия и мировоззрениеДонецкая Народная РеспубликаУкраинская православная церковьРусская православная церковьМоскваЛуганскАрмияВ мире
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