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"Это противозаконно". Кому снова помешали кошки в подвалах
Несколько недель продолжается обсуждение проекта нового постановления правительства об управлении многоквартирными домами. Если его примут в том виде, как... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:47
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Выгнать кошек из подвалов, и закрыть доступ. Как для кошек так и для крыс. Подвал не место ночлежки и общественный туалет для животных. Всем неравнодушным - стройте центры содержания бездомных животных, кормите их там, ухаживайте себе на здоровье за ними. А то все ваше неравнодушие за чужой счёт. Вам кошечку жалко, а из подвала кошачей мочой на весь подъезд аромат, плюс паразиты которых они переносят.
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Берегите кошек ,они удлиняют нам жизнь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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управляющие компании, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госстрой, госдума рф, владимир бурматов, москва, животные, общество

"Это противозаконно". Кому снова помешали кошки в подвалах

08:00 19.06.2020 (обновлено: 12:47 19.06.2020)
1307
© Depositphotos / eugeneggБездомный котенок
Бездомный котенок
© Depositphotos / eugenegg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Несколько недель продолжается обсуждение проекта нового постановления правительства об управлении многоквартирными домами. Если его примут в том виде, как сейчас, техническое подполье всех зданий закроют, и тогда бездомные животные не смогут погреться или, наоборот, окажутся замурованными внутри. Общественный резонанс сработал: 18 июня в Минстрое все же пообещали оставить один продух в подвале. Значит ли это, что уличным котам больше ничего не угрожает, разбиралось РИА Новости.

Семнадцать лет борьбы

По словам руководителя проекта "Котоспас" Анны Фельдман, вопрос о кошках, замурованных в подвалах или гибнущих от холода на улицах, "стоит остро уже семнадцать лет". Точка отсчета — вышедшее в 2003-м постановление Госстроя "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". В нем впервые прозвучало требование закрыть все отверстия технического подполья сеткой с ячейками в полсантиметра. Вроде как для защиты от грызунов, однако пострадали четвероногие, лишенные возможности греться. Постановление редактировали, но законную силу оно не утратило до сих пор.
В 2018 году вмешались зоозащитники, и ситуация улучшилась.

"Мы пикетировали Минстрой, встречались с чиновниками. В итоге договорились, что в жилых домах один продух откроют. Старую норму пообещали изменить", — рассказывает Фельдман. В 2019-м правительство внесло поправки в документ о правилах эксплуатации жилого фонда, и кошачьи лазейки закрепили юридически на высшем уровне.

Однако 4 июня 2020 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах". В этом указе, как и в постановлении 2003-го, говорится о сетке на всех вентиляционных отверстиях. А о том, что один продух должен быть открыт, ничего не сказано. Конечно, это можно решить на собрании жильцов, но в большинстве домов никто не захочет этим заниматься. Новое постановление отменяет действие предыдущих, а значит, гуманная норма уходит в прошлое.

"Это серьезный откат"

Фельдман подчеркивает, что речь идет в буквальном смысле о спасении жизней. "Есть две опасности: оказаться в ловушке внутри и не иметь возможности попасть в подвал. Быстрая смерть от голода и жажды — или медленная от болезней и холода. Неизвестно, что хуже. Государство должно встать на сторону добра. Понятно, что коммунальщики и жильцы иногда против кошек — у нас много людей, которые не любят животных. Но власть обязана занять гуманную позицию. А сейчас произошел очень серьезный откат", — переживает зоозащитница.
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Активисты готовы стоять за животных насмерть. Кстати, это не большое преувеличение, ведь борьба за братьев меньших доводила даже до возбуждения уголовных дел. "В 2018-м активист Алексей открывал продухи, а противники кошек пытались ему помешать. Возник конфликт. Алексея обвинили в том, что он угрожал убийством. К счастью, проблему решили без серьезных последствий", — вспоминает Анна.

"Мы будем бороться"

С тем, что новый проект постановления — шаг назад, согласен глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В 2018-м он вместе с зоозащитниками участвовал в переговорах с Минстроем.

"Мы настаиваем, чтобы власти не отходили от гуманной концепции, ведь речь идет о миллионах жизней ежегодно. К тому же кошки в подвалах — это борьба с грызунами: в городах засилье крыс, разносящих инфекцию", — подчеркнул Бурматов.

С внесением поправок в 2019-м ситуация кардинально улучшилась, отметил парламентарий — и это несмотря на то, что многие управляющие компании проигнорировали постановление. "Сейчас продух открыт по умолчанию. Важное достижение — ведь раньше для этого требовалось общее собрание жильцов, что практически нереально".
Десятого июня Минстрой заявил, что не ограничивает доступ кошек в подвалы, наоборот, закрепляет за собственниками право решать вопрос о продухе. Но на деле лазейки изначально не предусмотрены, и за открытые подполья надо бороться.
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Однако 18 июня Владимир Бурматов сообщил: с Минстроем договорились, спорный пункт отредактируют.
"В постановлении будет указано: один продух должен всегда оставаться открытым для небольших животных. Вместе с юристами уточним формулировки, в следующую пятницу соберется рабочая группа — в том числе зоозащитники и экологи. А потом обнародуем новую версию документа", — заверил глава думского комитета по экологии.

"Звонят каждый день"

В "Котоспас" постоянно обращаются неравнодушные люди, когда находят замурованных животных или закрытые подвалы.
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"Звонят 35-40 раз в месяц. Алгоритм действий такой: первым делом оставляем заявку в единой диспетчерской (горячая линия департамента ЖКХ Москвы. — Прим. ред.). Иногда этого достаточно, хотя частные управляющие компании не спешат реагировать на городские указы. Следующий шаг — соцсети, огласка очень помогает. Дальше — жилищная инспекция, в крайнем случае полиция. Мы сотрудничаем с районными властями — бывает, проблема только в младшем персонале. Часто УК запирают подполья после жалоб жильцов, а это противозаконно", — разъясняет Фельдман.
Но если новое постановление примут без поправок, инструментов для борьбы с закрытыми подвалами у зоозащитников попросту не останется.
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Управляющие компанииЖКХМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ГосстройГосдума РФВладимир БурматовМоскваЖивотныеОбщество
Популярные комментарии
Выгнать кошек из подвалов, и закрыть доступ. Как для кошек так и для крыс. Подвал не место ночлежки и общественный туалет для животных. Всем неравнодушным - стройте центры содержания бездомных животных, кормите их там, ухаживайте себе на здоровье за ними. А то все ваше неравнодушие за чужой счёт. Вам кошечку жалко, а из подвала кошачей мочой на весь подъезд аромат, плюс паразиты которых они переносят.
19 июня, 09:03
Д Дмитрий Жарков
12000022
Берегите кошек ,они удлиняют нам жизнь
19 июня, 08:32
paulsot75
1510005
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