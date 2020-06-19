Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. С начала апреля бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской бирже подорожал практически в полтора раза, АИ-92 — почти на треть. В теории цены на АЗС должны последовать за биржевыми с отставанием примерно в три недели. Однако эксперты уверены, что этого не произойдет.

У страха глаза велики

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг стоимость АИ-95 достигла рекорда за все время наблюдений: сделки заключали по 57 828 рублей за тонну, хотя еще в начале мая было 40 607. АИ-92 с конца апреля подорожал чуть меньше — на 28%.

Все дело в панике, захлестнувшей нефтяную отрасль в разгар эпидемии коронавируса. В апреле, когда российские регионы уходили на карантин, спрос на бензин резко упал и над топливным рынком нависла угроза перепроизводства с последующей аварийной остановкой нефтеперерабатывающих заводов.

Подобная перспектива выглядела вполне реальной: переизбыток предложения обвалил оптовые цены, и, по подсчетам компании "Аналитика товарных рынков", в середине апреля каждая тонна топлива, реализованная на бирже, приносила производителям более двух тысяч рублей убытка.

Чтобы избежать паралича отрасли, правительство предприняло целый ряд жестких мер. В частности, запретили импорт топлива из-за границы, в два раза снизили норму обязательной продажи нефтепереработчиками своей продукции на бирже, благодаря чему НПЗ смогли больше экспортировать.

Сами нефтяники решили дополнительно подстраховаться и увеличили сроки плановых ремонтов, которые проводятся на НПЗ весной. В результате производство топлива в мае сократилось на 20%, а биржевые цены от обвального падения перешли к постепенному росту.

Но во второй половине месяца в Москве и большинстве регионов карантин начали снимать, спрос на бензин резко увеличился. Переизбыток предложения на рынке топлива за считанные недели сменился дефицитом, а биржевые цены принялись устанавливать один исторический рекорд за другим.

При этом в рознице практически ничего не менялось. По данным Росстата, по сравнению с декабрем прошлого года АИ-95 в России подорожал всего на 0,3%, АИ-92 — на 0,4%.

От такого дисбаланса страдают прежде всего независимые АЗС. Им в первую очередь придется переписывать ценники.

Хуже не будет

Большинство экспертов уверены, что всплеска розничных цен на бензин летом не произойдет. Во-первых, на бирже продается лишь малая часть производимого в стране топлива.

Ситуацию на рынке в целом определяют вертикально-интегрированные компании, которые добывают нефть, перерабатывают ее в бензин, довозят топливо до собственных заправок и там его продают.

Они работают в тесном контакте с Минэнерго и внимательно прислушиваются к рекомендациям ведомства относительно ценовой политики. А министр энергетики Александр Новак сказал, что бензин в этом году подорожает лишь в рамках общей инфляции.

Во-вторых, даже несмотря на выход из карантина европейских стран, цены на топливо за рубежом чрезвычайно низкие, и экспорт остается убыточным. Поэтому практически весь бензин продают в России.

Многие нефтяные компании даже самостоятельно увеличивают сверх норматива объемы продажи топлива на бирже. Так, "Роснефть" реализует там 17% продукции вместо пяти процентов. И причины увеличения оптовых цен постепенно отпадают.

А главное — производство топлива в стране стабильно растет. Минэнерго рекомендовало нефтяникам поднять выпуск бензина в июне до 3,1 миллиона тонн. По прогнозам ведомства, в этом месяце рынок вернется к уровню прошлого года.