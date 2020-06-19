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Война в Сирии
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"Цель — сместить власть". По кому ударит американский "Цезарь"
Соединенные Штаты ввели санкции против Башара Асада и его родственников. Накажут и тех, кто контактирует с сирийской элитой, в том числе зарубежные компании,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:08
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"Цель — сместить власть". По кому ударит американский "Цезарь"

08:00 19.06.2020 (обновлено: 09:08 19.06.2020)
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© AFP 2020 / Louai BesharaЛюди проходят мимо портрета Башара Асада в Дамаске
Люди проходят мимо портрета Башара Асада в Дамаске
© AFP 2020 / Louai Beshara
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Соединенные Штаты ввели санкции против Башара Асада и его родственников. Накажут и тех, кто контактирует с сирийской элитой, в том числе зарубежные компании, действующие в Сирии. Американцы не вдаются в подробности, но ясно, что речь идет прежде всего о России и Иране. Как это повлияет на послевоенное восстановление страны, разбиралось РИА Новости.

Цезарь, но не римский

"США будут вводить санкции до тех пор, пока режим Башара Асада не прекратит войну против сирийских граждан. Дамаску следует стремиться к политическому урегулированию конфликта. Давление Америки распространяется и на страны, которые имеют дело с сирийским режимом. Неважно, насколько далеко партнеры Асада находятся от него. Им всем грозят запреты на поездки и финансовые ограничения", — заявил Майк Помпео.
Это не стало неожиданностью. Дональд Трамп подписал "Акт о защите гражданского населения Сирии", известный в международных кругах как "Закон Цезаря", еще в декабре прошлого года. Древнеримский государственный деятель тут ни при чем. Это имя сирийского фотографа, вывезшего в 2013 году из Сирии "документальные доказательства пыток и убийств заключенных в тюрьмах".
"Закон Цезаря" в общих чертах описывал меры наказания Асада, его ближайшего окружения и зарубежных партнеров. Санкции предусматривались и против частных компаний, которые инвестируют в сирийскую экономику.
В документе не было особой конкретики. Но все понимали, что имеются в виду главным образом Москва и Тегеран, считающиеся основными партнерами Дамаска. После десятилетней гражданской войны страна восстанавливается в основном с помощью российских и иранских компаний.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне

Дела семейные и государственные

Конгресс не сразу одобрил "Закон Цезаря". Но не потому, что американские парламентарии против антисирийских санкций. Противодействие режиму Асада — тема, по которой между республиканцами и демократами практически всегда консенсус. Промедление было связано с тем, что конгрессмены дополняли правовой акт и уточняли меры наказания. Этим занималось и правительство.
В итоге в обнародованном документе говорится, что санкции вводятся персонально против Башара Асада, его жены, сестры и брата. Рестрикции затронут бизнесмена Мухаммеда Хамшо, тесно связанного с президентом и его родственниками, а также всех, кто контактирует с Дамаском.
Под ударом основные отрасли сирийской экономики: промышленность, транспорт, энергетика. Занятые в этих сферах государственные и частные компании теперь не смогут взаимодействовать с зарубежными партнерами. Любую международную транзакцию тут же заблокируют.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Иностранные компании, сотрудничающие с Дамаском, попадут в американский черный список сразу после заключения какой-либо сделки или финансовой операции.
"Закон Цезаря" запрещает помогать сирийским Вооруженным силам. Это означает возможные санкции против российской и иранской оборонки. Документ налагает ограничения на приближенные к иранскому Корпусу стражей исламской революции сирийские группировки.
"Американцы фактически признали, что якобы адресные санкции против сирийского руководства бьют по простым людям. То есть цель этих мер — сместить законные власти Сирии", — подчеркнул постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.
Иранские власти "Закон Цезаря" назвали нарушением международного права. "Вопреки санкциям, мы продолжим укреплять экономические отношения с Сирией", — сообщили в иранском МИД.
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия

Точечный диалог

"После успехов России в Сирии американцы учли ошибки. Долгое время они пытались разработать стратегию, способную сдвинуть положение США в сирийском конфликте с мертвой точки. Принятый "Закон Цезаря" показывает, что новую концепцию так или иначе сформулировали", — объясняет в разговоре с РИА Новости координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов.
Эти санкций, по мнению эксперта, создадут сложности для восстановления САР. "Нормализация экономики — главное, над чем бьются сирийские власти. До "Закона Цезаря" в ОАЭ выражали готовность выделить средства Дамаску. Рассматривали такую возможность и в Саудовской Аравии. Но коронавирус, экономический кризис, а сейчас еще и санкции наверняка повлияют на планы арабских монархий", — рассуждает Мамедов.
Не избежать проблем и Москве. Мамедов полагает, что частные российские инвесторы пересмотрят проекты и минимизируют сотрудничество с Сирией. "Санкции — слишком чувствительная тема. Возникнет ситуация, схожая с иранской. Чтобы избежать рестрикций, зарубежные компании предпочтут не ввязываться в сирийское восстановление. Это чревато тем, что САР на десятилетия вперед будет рассматриваться как никому не нужный неликвид", — считает эксперт.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
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"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке
Отчасти поможет общение с государствами, заинтересованными в стабильной Сирии. Собеседник подчеркивает, что Россия могла бы стать модератором такого взаимодействия.
"Москва способна на точечный диалог со странами Евросоюза и Ближнего Востока. Там многие осознают, что без восстановления страны бессмысленно говорить о политическом или экономическом будущем режима. Российские власти уже содействуют нормализации отношений Асада с некоторыми соседями, и это хорошо", — отмечает Мамедов.
По его словам, негативное воздействие "Закона Цезаря" удастся нивелировать, если США и Россия будут чаще прислушиваться к мнению ближневосточных игроков. Возросшая заинтересованность монархий Персидского залива в восстановлении Сирии показывает, что компромиссы возможны и без внерегиональных игроков.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзБашар АсадМоскваСирияСШАВ мире
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