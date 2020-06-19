В Великобритании стадо коров захватило территорию отеля

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Великобритании, недалеко от города Стаффорд, стадо коров захватило территорию отеля, В Великобритании, недалеко от города Стаффорд, стадо коров захватило территорию отеля, сообщает UPI.

Владелец отеля и ресторана при нем Крис Льюис готовится к открытию бизнеса после пандемии коронавируса.

"Мы расставляли столы и стулья, чтобы соблюсти социальную дистанцию ​​в метр или два метра, и увидели стадо коров, расположившихся на участке. Животные не проявляли к сотрудникам никакого интереса", — рассказал он.

Льюис отметил, что стадо забрело в отель с соседней фермы. "Они обошли территорию и осмотрели все наши уличные объекты", — сказал он.