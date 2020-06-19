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Туризм
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В Великобритании стадо коров захватило территорию отеля
В Великобритании, недалеко от города Стаффорд, стадо коров захватило территорию отеля, сообщает UPI. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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туризм, гостиницы, отели, коровы, новости - туризм, великобритания

В Великобритании стадо коров захватило территорию отеля

03:36 19.06.2020
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© Fotolia / svetaziКорова с колокольчиком
Корова с колокольчиком
© Fotolia / svetazi
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Великобритании, недалеко от города Стаффорд, стадо коров захватило территорию отеля, сообщает UPI.
Владелец отеля и ресторана при нем Крис Льюис готовится к открытию бизнеса после пандемии коронавируса.
"Мы расставляли столы и стулья, чтобы соблюсти социальную дистанцию ​​в метр или два метра, и увидели стадо коров, расположившихся на участке. Животные не проявляли к сотрудникам никакого интереса", — рассказал он.
Льюис отметил, что стадо забрело в отель с соседней фермы. "Они обошли территорию и осмотрели все наши уличные объекты", — сказал он.
В соцсети владелец гостиницы написал: "Даже коровы не могут дождаться, когда мы снова откроемся".
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