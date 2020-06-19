https://ria.ru/20200619/1573142532.html
В Великобритании стадо коров захватило территорию отеля
В Великобритании, недалеко от города Стаффорд, стадо коров захватило территорию отеля, сообщает UPI. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:36
2020-06-19T03:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, гостиницы, отели, коровы, новости - туризм, великобритания