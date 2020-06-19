Под градом пуль, дождем и ветром. Выставка о подвиге медиков на фронте

Сотрудник музея проводит дезинфекцию на выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Главный хирург Красной армии Николай Бурденко, вернувшись с фронта в 1941 году, сказал московским медикам: "От меня требуют назвать имена героев. Но их много. Мое слово будет о массовом мужестве. Им проникнуто все". Эти слова могут послужить эпиграфом к выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Историческом музее. Удивительные истории, уникальные артефакты и редкие кадры этого проекта — в материале РИА Новости.

История, достойная экранизации

"Не секрет, что в начале войны, когда наши части отступали или их окружали, врачи нередко попадали в плен. Они не могли бросить раненых, оставались верными своему долгу. Нам хотелось вспомнить о таких людях, тех, кто и в плену продолжал оказывать помощь товарищам по несчастью", — рассказывает РИА Новости куратор выставки Мария Кречетова.

Уникальная экспозиция — уникальные люди. Федору Чумакову, врачу, ученому, педагогу посвящен целый раздел. Ему повезло: хоть и попал к неприятелю в 1942 году, но выжил, вернулся, написал мемуары и сохранил много артефактов, связанных с его пребыванием в плену.

В немецких лагерях вчерашнему студенту-пятикурснику Чумакову пришлось самому совершенствоваться в профессии, без присмотра опытных наставников. Он вел истории болезней, делал медицинские конспекты, записывал стихи (свои в том числе), даже учил языки (татарский, грузинский, итальянский — у тех, с кем общался). Писал мелким почерком, берег чернила. А вот бумаги не было, пришлось искать ей замену.

© Фото : Государственный Исторический музей Самодельная записная книжка военнопленного врача Ф. И. Чумакова с кратким русско-немецким медицинским словариком и кратким общим русско-итало-грузинско-английским словариком. Штукенброк. 1944 г. © Фото : Государственный Исторический музей Самодельная записная книжка военнопленного врача Ф. И. Чумакова с кратким русско-немецким медицинским словариком и кратким общим русско-итало-грузинско-английским словариком. Штукенброк. 1944 г.

"Выход нашелся неожиданно. Умерших хоронили в бумажных "гробах" — больших мешках из крепкой, слегка сероватой бумаги. Кажется, в похожих зарывали и немецких солдат на фронте. Так как в день могло умереть до 20 человек, то мешки расходовались в изобилии. <…> Из этой бумаги я делал сначала тетради маленького формата, а потом и обычного. В дальнейшем я их собственными силами переплетал. Писал самодельными фиолетовыми чернилами очень мелкими буквами", — цитируют в Историческом музее воспоминания Чумакова.

Кроме документов, на выставке есть медицинские инструменты, которые использовал врач, его лагерный номерок, армейский котелок, ложка с нацарапанной надписью "1943 плен", тюбики с мазью.

Символ мирной жизни — чемодан, с которым Чумаков уезжал из английской зоны оккупации в советскую, а позже — на родину.

© Фото : Государственный Исторический музей Чемодан Чумакова 1 из 3 Чемодан Чумакова © Фото : Государственный Исторический музей © Фото : Государственный Исторический музей Котелок Чумакова 2 из 3 Котелок Чумакова © Фото : Государственный Исторический музей © Фото : Государственный Исторический музей Тюбик с глазной мазью 3 из 3 Тюбик с глазной мазью © Фото : Государственный Исторический музей 1 из 3 Чемодан Чумакова © Фото : Государственный Исторический музей 2 из 3 Котелок Чумакова © Фото : Государственный Исторический музей 3 из 3 Тюбик с глазной мазью © Фото : Государственный Исторический музей

’’Приближалось время отъезда. Мне требовался чемодан, так как накопившееся "барахло" уже не помещалось в вещевом мешке. В Зальцкоттене жил мастер, делавший дорожные чемоданы. <…> Я представился и изложил свою просьбу. Каково же было мое удивление, когда мастер ответил мне на довольно хорошем русском языке. Оказалось, что во время Первой мировой войны он долго находился в качестве военнопленного в России", — приводят слова Чумакова в музее и удивляются переплетению историй.

Вернувшись, Федор Иванович стал доктором наук, работал врачом-отоларингологом в Москве.

Главное достояние

Главная идея проекта — показать подвиг, самопожертвование всего народа, от простых девочек, вчерашних школьниц, до академиков и святых (например, архиепископа Луки, канонизированного Русской православной церковью).

Выставка открывается витриной в виде школьного подъезда-крыльца, откуда на войну уходили медсестры.

"У нас есть фотографии июня — июля 1941 года. На них — молоденькие девушки. А подпись такая: выпускницы 57-й московской школы, объявившие желание поехать в качестве медицинских сестер на фронт. И стоят они еще в платьях обычных, с медицинскими сумками через плечо", — говорит куратор.

В этой первой витрине — изящные платья и туфельки, которые носили в те годы. А рядом — военная форма и кирзовые сапоги огромного размера.

"Ведь по воспоминаниям многих медсестер мы знаем, что девочкам выдавали сапоги, из которых они буквально вываливались. Нужно было десять пар портянок, чтобы не натирать ноги", — поясняет Мария Кречетова.

На этом контрасте все и строится: показан резкий раскол между мирной жизнью и войной, символы лишений и трудностей тех, кто уходил на фронт.

Медицина в объективе военных фотографов

В фондах ГИМ — многотысячная коллекция авторских пленочных негативов военных фотокорреспондентов. Для выставки выбрали кадры, посвященные медикам на фронте. Получилась настоящая галерея, все работы демонстрируют впервые.

"Часто читаешь в наградных листах, как медики работали: сами тяжело раненные вытаскивали бойцов, перевязывали. Или с группой солдат форсировали реку. И эти девочки смотрят на тебя с этих кадров. Представить это почти невозможно, потому что видишь практически детские лица", — комментирует снимки куратор.

© Фото : Государственный Исторический музей Медсестра Мария Неугасимова. Фотограф Ольга Ландер. 1 из 4 Медсестра Мария Неугасимова. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей © Фото : Государственный Исторический музей Санинструктор, зам. по политчасти Людмила Бухалина. Фотограф Ольга Ландер. 2 из 4 Санинструктор, зам. по политчасти Людмила Бухалина. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей © Фото : Государственный Исторический музей Гвардии старший лейтенант медицинской службы Ираида Степанова. Фотограф Ольга Ландер. 3 из 4 Гвардии старший лейтенант медицинской службы Ираида Степанова. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей © Фото : Государственный Исторический музей Санинструктор красноармеец комсомолка Тамара Соколенко, награжденная орденом Славы III степени. Фотограф Ольга Ландер. 4 из 4 Санинструктор красноармеец комсомолка Тамара Соколенко, награжденная орденом Славы III степени. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей 1 из 4 Медсестра Мария Неугасимова. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей 2 из 4 Санинструктор, зам. по политчасти Людмила Бухалина. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей 3 из 4 Гвардии старший лейтенант медицинской службы Ираида Степанова. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей 4 из 4 Санинструктор красноармеец комсомолка Тамара Соколенко, награжденная орденом Славы III степени. Фотограф Ольга Ландер. © Фото : Государственный Исторический музей

Медсестру Марию Неугасимову призвали в сентябре 1942 года, она была санинструктором, получила награду "за форсирование Днепра и удержание плацдарма на правом берегу". Маруся, как сказано в наградном листе, была первой девушкой, вступившей вместе с авангардной штурмовой группой на правый берег Днепра. А потом целые сутки, раненая, под шквальным минометным огнем, оказывала помощь 61 искалеченному бойцу.

На выставке не только портреты, но и сюжеты: медсестры готовят бинты, санитарные собачьи упряжки "едут на передний край", инструктор выносит раненого с поля боя, проходит осмотр солдат.

© Фото : Государственный Исторический музей В. П. Гребнев. Санитарные собачьи упряжки гвардии сержанта Савостьянова И. А. едут на передний край. Калининский фронт. 1943 г. 1 из 3 В. П. Гребнев. Санитарные собачьи упряжки гвардии сержанта Савостьянова И. А. едут на передний край. Калининский фронт. 1943 г. © Фото : Государственный Исторический музей © Фото : Государственный Исторический музей В. П. Гребнев. Санитарный инструктор гвардии сержант Попов В. А. выносит с поля боя раненого воина — рядового Сергеева В. А., предварительно оказав ему медицинскую помощь. 1941 г. 2 из 3 В. П. Гребнев. Санитарный инструктор гвардии сержант Попов В. А. выносит с поля боя раненого воина — рядового Сергеева В. А., предварительно оказав ему медицинскую помощь. 1941 г. © Фото : Государственный Исторический музей © Фото : Государственный Исторический музей О. А. Ландер. 27-я армия. Санитарный осмотр. 1944 г. 3 из 3 О. А. Ландер. 27-я армия. Санитарный осмотр. 1944 г. © Фото : Государственный Исторический музей 1 из 3 В. П. Гребнев. Санитарные собачьи упряжки гвардии сержанта Савостьянова И. А. едут на передний край. Калининский фронт. 1943 г. © Фото : Государственный Исторический музей 2 из 3 В. П. Гребнев. Санитарный инструктор гвардии сержант Попов В. А. выносит с поля боя раненого воина — рядового Сергеева В. А., предварительно оказав ему медицинскую помощь. 1941 г. © Фото : Государственный Исторический музей 3 из 3 О. А. Ландер. 27-я армия. Санитарный осмотр. 1944 г. © Фото : Государственный Исторический музей

Эти мгновения настолько просты и живописны, что сложно соотнести их с суровой реальностью того времени.

Познавательно и интерактивно

На выставке трогательно показана преемственность поколений: многие экспонаты предоставлены нынешними врачами, чьи предки лечили раненых во время войны.

Например, есть личные вещи Екатерины Деминой (урожденной Михайловой) — Героя Советского Союза, одной из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты. Сын передал для проекта ее значок, выписку из приказа командующего Каспийской флотилией о награждении, несколько редких фотографий Екатерины Илларионовны.

"А еще в нашем музее работают сотрудники, потомки врачей, которые трудились на войне. Они тоже передали в ГИМ вещи своих родителей. В частности — мундиры, которые нечасто сохраняются, это большая редкость", — добавляет Мария Кречетова.

А Владимир Розинов, руководитель детской хирургической клиники больницы имени Сперанского, предоставил архивные материалы своего дедушки, который был начальником военно-санитарного поезда в годы войны.

"Мы предлагаем зайти в настоящий вагон, там есть носилки. На них можно не только посмотреть вблизи, но и потрогать и даже полежать", — уточняет куратор.

В экспозиции много символов. Например, есть витрина: стеклянный куб, внутри которого — немецкий миномет, пулемет, мины, бомбы — все то, что несло смерть. А обрамляют этот короб ящики с подсветкой, образующие крест.

"У нас была идея показать, что крест побеждает оружие. Оно как бы разбивается об этот символ", — поясняют организаторы выставки.

Кроме того, раздел с фото поместили в специально выстроенном блиндаже, обитом досками, а еще соорудили фрагмент ворот лагеря для военнопленных.

Выставка получилась познавательной и актуальной: ведь сегодня российские медики борются с эпидемией коронавируса. В начале августа ее дополнят истории, фото- и видеомозаика онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!", которую запустило МИА "Россия сегодня".

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