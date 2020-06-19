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Под градом пуль, дождем и ветром. Выставка о подвиге медиков на фронте
Главный хирург Красной армии Николай Бурденко, вернувшись с фронта в 1941 году, сказал московским медикам: "От меня требуют назвать имена героев. Но их много... РИА Новости, 19.06.2020
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Всенародная акция в поддержку медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!" – обращение Киселева
МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики" запустило онлайн-акцию "Пожалуйста, дышите!" в знак безмерной человеческой благодарности и для сохранения памяти обо всех, кто борется за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса. Генеральным партнером стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).
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выставки, что посмотреть , музеи, днепр (город), исторический музей, москва, германия

Под градом пуль, дождем и ветром. Выставка о подвиге медиков на фронте

08:00 19.06.2020 (обновлено: 13:09 19.06.2020)
293
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник музея проводит дезинфекцию на выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
Сотрудник музея проводит дезинфекцию на выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Главный хирург Красной армии Николай Бурденко, вернувшись с фронта в 1941 году, сказал московским медикам: "От меня требуют назвать имена героев. Но их много. Мое слово будет о массовом мужестве. Им проникнуто все". Эти слова могут послужить эпиграфом к выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Историческом музее. Удивительные истории, уникальные артефакты и редкие кадры этого проекта — в материале РИА Новости.

История, достойная экранизации

"Не секрет, что в начале войны, когда наши части отступали или их окружали, врачи нередко попадали в плен. Они не могли бросить раненых, оставались верными своему долгу. Нам хотелось вспомнить о таких людях, тех, кто и в плену продолжал оказывать помощь товарищам по несчастью", — рассказывает РИА Новости куратор выставки Мария Кречетова.

Уникальная экспозиция — уникальные люди. Федору Чумакову, врачу, ученому, педагогу посвящен целый раздел. Ему повезло: хоть и попал к неприятелю в 1942 году, но выжил, вернулся, написал мемуары и сохранил много артефактов, связанных с его пребыванием в плену.
В немецких лагерях вчерашнему студенту-пятикурснику Чумакову пришлось самому совершенствоваться в профессии, без присмотра опытных наставников. Он вел истории болезней, делал медицинские конспекты, записывал стихи (свои в том числе), даже учил языки (татарский, грузинский, итальянский — у тех, с кем общался). Писал мелким почерком, берег чернила. А вот бумаги не было, пришлось искать ей замену.
© Фото : Государственный Исторический музейСамодельная записная книжка военнопленного врача Ф. И. Чумакова с кратким русско-немецким медицинским словариком и кратким общим русско-итало-грузинско-английским словариком. Штукенброк. 1944 г.
Самодельная записная книжка военнопленного врача Ф.И. Чумакова с кратким русско-немецким медицинским словариком и кратким общим русско-итало-грузинско-английским словариком. Штукенброк. 1944 г.
© Фото : Государственный Исторический музей
Самодельная записная книжка военнопленного врача Ф. И. Чумакова с кратким русско-немецким медицинским словариком и кратким общим русско-итало-грузинско-английским словариком. Штукенброк. 1944 г.
"Выход нашелся неожиданно. Умерших хоронили в бумажных "гробах" — больших мешках из крепкой, слегка сероватой бумаги. Кажется, в похожих зарывали и немецких солдат на фронте. Так как в день могло умереть до 20 человек, то мешки расходовались в изобилии. <…> Из этой бумаги я делал сначала тетради маленького формата, а потом и обычного. В дальнейшем я их собственными силами переплетал. Писал самодельными фиолетовыми чернилами очень мелкими буквами", — цитируют в Историческом музее воспоминания Чумакова.
Кроме документов, на выставке есть медицинские инструменты, которые использовал врач, его лагерный номерок, армейский котелок, ложка с нацарапанной надписью "1943 плен", тюбики с мазью.
Символ мирной жизни — чемодан, с которым Чумаков уезжал из английской зоны оккупации в советскую, а позже — на родину.
© Фото : Государственный Исторический музейЧемодан Чумакова
Чемодан Чумакова
1 из 3
Чемодан Чумакова
© Фото : Государственный Исторический музей
© Фото : Государственный Исторический музейКотелок Чумакова
Котелок Чумакова
2 из 3
Котелок Чумакова
© Фото : Государственный Исторический музей
© Фото : Государственный Исторический музейТюбик с глазной мазью
Тюбик с глазной мазью
3 из 3
Тюбик с глазной мазью
© Фото : Государственный Исторический музей
1 из 3
Чемодан Чумакова
© Фото : Государственный Исторический музей
2 из 3
Котелок Чумакова
© Фото : Государственный Исторический музей
3 из 3
Тюбик с глазной мазью
© Фото : Государственный Исторический музей
’’Приближалось время отъезда. Мне требовался чемодан, так как накопившееся "барахло" уже не помещалось в вещевом мешке. В Зальцкоттене жил мастер, делавший дорожные чемоданы. <…> Я представился и изложил свою просьбу. Каково же было мое удивление, когда мастер ответил мне на довольно хорошем русском языке. Оказалось, что во время Первой мировой войны он долго находился в качестве военнопленного в России", — приводят слова Чумакова в музее и удивляются переплетению историй.
Вернувшись, Федор Иванович стал доктором наук, работал врачом-отоларингологом в Москве.

Главное достояние

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники музея готовят экспозицию к выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
Сотрудники музея готовят экспозицию к выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники музея готовят экспозицию к выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
Главная идея проекта — показать подвиг, самопожертвование всего народа, от простых девочек, вчерашних школьниц, до академиков и святых (например, архиепископа Луки, канонизированного Русской православной церковью).
Выставка открывается витриной в виде школьного подъезда-крыльца, откуда на войну уходили медсестры.
"У нас есть фотографии июня — июля 1941 года. На них — молоденькие девушки. А подпись такая: выпускницы 57-й московской школы, объявившие желание поехать в качестве медицинских сестер на фронт. И стоят они еще в платьях обычных, с медицинскими сумками через плечо", — говорит куратор.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
Экспозиция выставки Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Экспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
В этой первой витрине — изящные платья и туфельки, которые носили в те годы. А рядом — военная форма и кирзовые сапоги огромного размера.

"Ведь по воспоминаниям многих медсестер мы знаем, что девочкам выдавали сапоги, из которых они буквально вываливались. Нужно было десять пар портянок, чтобы не натирать ноги", — поясняет Мария Кречетова.

На этом контрасте все и строится: показан резкий раскол между мирной жизнью и войной, символы лишений и трудностей тех, кто уходил на фронт.

Медицина в объективе военных фотографов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
Экспозиция выставки Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
В фондах ГИМ — многотысячная коллекция авторских пленочных негативов военных фотокорреспондентов. Для выставки выбрали кадры, посвященные медикам на фронте. Получилась настоящая галерея, все работы демонстрируют впервые.

"Часто читаешь в наградных листах, как медики работали: сами тяжело раненные вытаскивали бойцов, перевязывали. Или с группой солдат форсировали реку. И эти девочки смотрят на тебя с этих кадров. Представить это почти невозможно, потому что видишь практически детские лица", — комментирует снимки куратор.

© Фото : Государственный Исторический музей

Медсестра Мария Неугасимова. Фотограф Ольга Ландер.

О.А. Ландер. Медсестра Мария Неугасимова
1 из 4

Медсестра Мария Неугасимова. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
© Фото : Государственный Исторический музей

Санинструктор, зам. по политчасти Людмила Бухалина. Фотограф Ольга Ландер.

О.А. Ландер Санинструктор, зам. по политчасти Людмила Бухалина
2 из 4

Санинструктор, зам. по политчасти Людмила Бухалина. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
© Фото : Государственный Исторический музей

Гвардии старший лейтенант медицинской службы Ираида Степанова. Фотограф Ольга Ландер.

О.А. Ландер Гвардии старший лейтенант медицинской службы Ираида Степанова
3 из 4

Гвардии старший лейтенант медицинской службы Ираида Степанова. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
© Фото : Государственный Исторический музей

Санинструктор красноармеец комсомолка Тамара Соколенко, награжденная орденом Славы III степени. Фотограф Ольга Ландер.

О.А. Ландер Санинструктор красноармеец комсомолка Тамара Соколенко, награжденная орденом Славы III степени
4 из 4

Санинструктор красноармеец комсомолка Тамара Соколенко, награжденная орденом Славы III степени. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
1 из 4

Медсестра Мария Неугасимова. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
2 из 4

Санинструктор, зам. по политчасти Людмила Бухалина. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
3 из 4

Гвардии старший лейтенант медицинской службы Ираида Степанова. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
4 из 4

Санинструктор красноармеец комсомолка Тамара Соколенко, награжденная орденом Славы III степени. Фотограф Ольга Ландер.

© Фото : Государственный Исторический музей
Медсестру Марию Неугасимову призвали в сентябре 1942 года, она была санинструктором, получила награду "за форсирование Днепра и удержание плацдарма на правом берегу". Маруся, как сказано в наградном листе, была первой девушкой, вступившей вместе с авангардной штурмовой группой на правый берег Днепра. А потом целые сутки, раненая, под шквальным минометным огнем, оказывала помощь 61 искалеченному бойцу.
На выставке не только портреты, но и сюжеты: медсестры готовят бинты, санитарные собачьи упряжки "едут на передний край", инструктор выносит раненого с поля боя, проходит осмотр солдат.
© Фото : Государственный Исторический музей

В. П. Гребнев. Санитарные собачьи упряжки гвардии сержанта Савостьянова И. А. едут на передний край. Калининский фронт. 1943 г.

В.П. Гребнев. Санитарные собачьи упряжки гвардии сержанта Савостьянова И.А. едут на передний край. Калининский фронт 1943 г.
1 из 3

В. П. Гребнев. Санитарные собачьи упряжки гвардии сержанта Савостьянова И. А. едут на передний край. Калининский фронт. 1943 г.

© Фото : Государственный Исторический музей
© Фото : Государственный Исторический музей

В. П. Гребнев. Санитарный инструктор гвардии сержант Попов В. А. выносит с поля боя раненого воина — рядового Сергеева В. А., предварительно оказав ему медицинскую помощь. 1941 г.

В.П. Гребнев. Санитарный инструктор гвардии сержант Попов В.А. выносит с поля боя раненого воина рядового Сергеева В.А., предварительно оказав ему медицинскую помощь 1941 г.
2 из 3

В. П. Гребнев. Санитарный инструктор гвардии сержант Попов В. А. выносит с поля боя раненого воина — рядового Сергеева В. А., предварительно оказав ему медицинскую помощь. 1941 г.

© Фото : Государственный Исторический музей
© Фото : Государственный Исторический музей

О. А. Ландер. 27-я армия. Санитарный осмотр. 1944 г.

О.А. Ландер. 27-я армия. Санитарный осмотр 1944 г.
3 из 3

О. А. Ландер. 27-я армия. Санитарный осмотр. 1944 г.

© Фото : Государственный Исторический музей
1 из 3

В. П. Гребнев. Санитарные собачьи упряжки гвардии сержанта Савостьянова И. А. едут на передний край. Калининский фронт. 1943 г.

© Фото : Государственный Исторический музей
2 из 3

В. П. Гребнев. Санитарный инструктор гвардии сержант Попов В. А. выносит с поля боя раненого воина — рядового Сергеева В. А., предварительно оказав ему медицинскую помощь. 1941 г.

© Фото : Государственный Исторический музей
3 из 3

О. А. Ландер. 27-я армия. Санитарный осмотр. 1944 г.

© Фото : Государственный Исторический музей
Эти мгновения настолько просты и живописны, что сложно соотнести их с суровой реальностью того времени.

Познавательно и интерактивно

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка "Медики в годы Великой Отечественной войны"
Выставка Медики в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выставка "Медики в годы Великой Отечественной войны"
На выставке трогательно показана преемственность поколений: многие экспонаты предоставлены нынешними врачами, чьи предки лечили раненых во время войны.
Например, есть личные вещи Екатерины Деминой (урожденной Михайловой) — Героя Советского Союза, одной из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты. Сын передал для проекта ее значок, выписку из приказа командующего Каспийской флотилией о награждении, несколько редких фотографий Екатерины Илларионовны.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
Экспозиция выставки Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Экспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

"А еще в нашем музее работают сотрудники, потомки врачей, которые трудились на войне. Они тоже передали в ГИМ вещи своих родителей. В частности — мундиры, которые нечасто сохраняются, это большая редкость", — добавляет Мария Кречетова.

А Владимир Розинов, руководитель детской хирургической клиники больницы имени Сперанского, предоставил архивные материалы своего дедушки, который был начальником военно-санитарного поезда в годы войны.
"Мы предлагаем зайти в настоящий вагон, там есть носилки. На них можно не только посмотреть вблизи, но и потрогать и даже полежать", — уточняет куратор.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Экспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

Выставка Медики в годы Великой Отечественной войны
1 из 2

Экспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Плакат времен Великой Отечественной войны на выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

Плакат времен Великой Отечественной войны на выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
2 из 2

Плакат времен Великой Отечественной войны на выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 2

Экспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 2

Плакат времен Великой Отечественной войны на выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В экспозиции много символов. Например, есть витрина: стеклянный куб, внутри которого — немецкий миномет, пулемет, мины, бомбы — все то, что несло смерть. А обрамляют этот короб ящики с подсветкой, образующие крест.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
Экспозиция выставки Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Экспозиция выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" в Москве
"У нас была идея показать, что крест побеждает оружие. Оно как бы разбивается об этот символ", — поясняют организаторы выставки.
Кроме того, раздел с фото поместили в специально выстроенном блиндаже, обитом досками, а еще соорудили фрагмент ворот лагеря для военнопленных.
Выставка получилась познавательной и актуальной: ведь сегодня российские медики борются с эпидемией коронавируса. В начале августа ее дополнят истории, фото- и видеомозаика онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!", которую запустило МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка "Медики в годы Великой Отечественной войны"
Выставка Медики в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Выставка "Медики в годы Великой Отечественной войны"
Проект собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал. Те, кто хочет что-то рассказать, могут заполнить форму на портале.
Официальное открытие выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" пройдет сегодня онлайн. А посетить экспозицию можно будет уже с 1 июля, когда заработает музей. Вход для медицинских работников бесплатный.
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10 мая, 08:00Культура
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