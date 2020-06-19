Австралию не планируют открывать для туристов до 2021 года

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Власти Австралии не планируют открывать границы для туристов до 2021 года, Власти Австралии не планируют открывать границы для туристов до 2021 года, сообщает Lonely Planet.

Австралия успешно справилась с пандемией, но пока не спешит рисковать и открывать границы для иностранных путешественников. Там, как и в Новой Зеландии, массового заражения удалось избежать с помощью строгих правил изоляции и жесткого пограничного контроля.

Министр туризма Зеленого континента Саймон Бирмингем заявил, что запрет на международный туризм будет действовать, скорее всего, до 2021 года. Исключения могут быть сделаны для иностранных студентов и приезжающих с видом на жительство, им придется пройти двухнедельный карантин.