https://ria.ru/20200619/1573139831.html
Австралию не планируют открывать для туристов до 2021 года
Власти Австралии не планируют открывать границы для туристов до 2021 года, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:07
2020-06-19T00:08
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
новая зеландия
австралия
бирмингем
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новая зеландия
австралия
бирмингем
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156173/15/1561731592_0:225:3067:1950_1400x0_80_0_0_a6d4db8ca973b8d4db53dc7c3fd55068.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, новая зеландия, австралия, бирмингем
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Власти Австралии не планируют открывать границы для туристов до 2021 года, сообщает
Lonely Planet.
Австралия успешно справилась с пандемией, но пока не спешит рисковать и открывать границы для иностранных путешественников. Там, как и в Новой Зеландии, массового заражения удалось избежать с помощью строгих правил изоляции и жесткого пограничного контроля.
Министр туризма Зеленого континента Саймон Бирмингем заявил, что запрет на международный туризм будет действовать, скорее всего, до 2021 года. Исключения могут быть сделаны для иностранных студентов и приезжающих с видом на жительство, им придется пройти двухнедельный карантин.
Пока же ведомство рекомендует австралийцам путешествовать по своей стране и даже запустило спецпроект, рассказывающий о том, где стоит побывать и что посмотреть.