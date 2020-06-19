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Австралию не планируют открывать для туристов до 2021 года
Власти Австралии не планируют открывать границы для туристов до 2021 года, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:08
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, новая зеландия, австралия, бирмингем

Австралию не планируют открывать для туристов до 2021 года

00:07 19.06.2020 (обновлено: 00:08 19.06.2020)
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© Depositphotos / stanciuc1Жираф в зоопарке Таронга Сиднее
Жираф в зоопарке Таронга Сиднее
© Depositphotos / stanciuc1
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Власти Австралии не планируют открывать границы для туристов до 2021 года, сообщает Lonely Planet.
Австралия успешно справилась с пандемией, но пока не спешит рисковать и открывать границы для иностранных путешественников. Там, как и в Новой Зеландии, массового заражения удалось избежать с помощью строгих правил изоляции и жесткого пограничного контроля.
Министр туризма Зеленого континента Саймон Бирмингем заявил, что запрет на международный туризм будет действовать, скорее всего, до 2021 года. Исключения могут быть сделаны для иностранных студентов и приезжающих с видом на жительство, им придется пройти двухнедельный карантин.
Пока же ведомство рекомендует австралийцам путешествовать по своей стране и даже запустило спецпроект, рассказывающий о том, где стоит побывать и что посмотреть.
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