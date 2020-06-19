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"Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
Выследить и сбить практически любую "птичку" — в российскую армию поступает новейший переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба". На днях партию ПЗРК передали... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:00
алексей леонков
игла-с
пзрк "верба"
ближний восток
пзрк «игла»
глонасс (система навигации)
гута
сирия
безопасность
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« В ходе Войны Судного дня ПВО Египта и Сирии поразили этими комплексами порядка 35 израильских самолетов и вертолетов.» - 😂
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Такой заголовок, что сначала подумал: таблетка - это раздать каждому бойцу паспорт США?)))
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ближний восток
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алексей леонков, игла-с, пзрк "верба", ближний восток, пзрк «игла», глонасс (система навигации), гута , сирия, безопасность

"Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО

08:00 19.06.2020
23261
© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. ArmyИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. Army
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Выследить и сбить практически любую "птичку" — в российскую армию поступает новейший переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба". На днях партию ПЗРК передали в одну из частей ПВО в Бурятии. По оценкам специалистов, это самое совершенное на сегодня оружие такого типа, значительно превосходящее по боевым возможностям западные аналоги и собственных предшественников — комплексы "Стрела" и "Игла". О том, почему этот ПЗРК уникален, — в материале РИА Новости.

Сбить невидимку

Благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу простой пехотинец может за несколько секунд уничтожить летательный аппарат стоимостью в миллионы долларов и уйти от ответного удара, укрывшись в складках местности. ПЗРК появились в 1960-х годах и навсегда изменили правила ведения боя. Это главная угроза для летчиков, привыкших спасаться от дальнобойных зенитных ракет на малых высотах.
Военнослужащий с ПЗРК Игла
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Первый советский ПЗРК "Стрела-2" приняли на вооружение в 1968-м и почти сразу опробовали в деле. В ходе Войны Судного дня ПВО Египта и Сирии поразили этими комплексами порядка 35 израильских самолетов и вертолетов. В большинстве случаев операторы ПЗРК оставались невидимыми для противника до момента пуска и действовали на ближних дистанциях.
Потом были усовершенствованные и более помехозащищенные "Стрела-3", "Игла". И вот теперь — "Верба", впервые представленная общественности на форуме "Армия-2015".
© Фото : Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"ПЗРК 9К333 "Верба"
ПЗРК 9К333 Верба
© Фото : Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"
ПЗРК 9К333 "Верба"
"Верба" значительно превосходит ПЗРК предыдущих поколений по боевой эффективности, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — В XXI веке появился новый тип воздушных целей, с которыми "Стрелы" и "Иглы" не могли уже бороться так эффективно. Я имею в виду небольшие малозаметные беспилотники, выполненные из композитных материалов. Главная особенность "Вербы" — способность надежно засекать и уничтожать подобные цели".
И это уже доказали на практике, в Сирии. Так, 3 августа 2017-го у блокпоста в Восточной Гуте российские военные сбили из "Вербы" беспилотник группировки "Джебхат-ан-Нусры"*, корректирующий огонь артиллерии боевиков. Хватило одного выстрела.

Лучше "Стингера"

Конечно, "Верба" предназначена не только для борьбы с БПЛА. Она может поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты на высотах от десяти до 4500 метров и на дальности до шести километров. Американский "Стингер", к примеру, эффективен против целей, летящих не выше 3500 метров на дальности до четырех с половиной километров. Кроме того, "Вербу" комплектуют радиолокационной станцией, мониторящей небо в радиусе до 80 километров, что позволяет заранее обнаружить противника и занять позицию для атаки.
© Фото : SSGT Danny Perez, U.S. Air ForceМорские пехотинцы с ПЗРК FIM-92 Stinger. 1984 год
Морские пехотинцы с ПЗРК FIM-92 Stinger. 1984 год
© Фото : SSGT Danny Perez, U.S. Air Force
Морские пехотинцы с ПЗРК FIM-92 Stinger. 1984 год
Автоматизированная система управления учитывает скорость и направление полета самолетов или крылатых ракет и распределяет их между зенитчиками, положение которых на местности определяется по ГЛОНАСС. Бойцы получают точные вектора для стрельбы. Интересно, что "Верба" через тактический комплекс "Барнаул-Т" интегрируется в общую систему ПВО и может пользоваться информацией о воздушных целях, которые ведут большие радары.
Главная особенность зенитной управляемой ракеты "Верба" — головка самонаведения. Боеприпас оснастили трехспектральной ГСН, работающей в ближнем и среднем инфракрасных, а также в ультрафиолетовом диапазонах. Это делает ракету крайне разборчивой в целях: она с легкостью отличит самолет или вертолет от ложных тепловых ловушек. По заверениям военных, за счет повышения чувствительности головки самонаведения зона захвата и поражения типовых воздушных целей по сравнению с ПЗРК "Игла-С" выросла в два с половиной раза.
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Боевая часть ракеты — осколочно-фугасная, массой два с половиной килограмма, с неконтактным-контактным взрывателем. Подрывается в зависимости от скорости и направления движения цели при столкновении или на некотором удалении. Мощности боевой части хватает, чтобы выводить из строя двигатели большинства летательных аппаратов на высотах эффективного действия комплекса.

Ночная охота

Как и многие другие ПЗРК, "Вербу" не только можно применять "с плеча", но и устанавливать на корабли, бронетехнику и ударные вертолеты в качестве вспомогательного противовоздушного средства. В частности, новейший ЗРК "Гибка-С" на базе бронеавтомобиля "Тигр" несет четыре пусковые установки. Важное новшество — комплекс гораздо проще в обслуживании, чем "Игла". Ракету уже не надо "морозить" — новая конструкция головки самонаведения не требует охлаждения азотом. Изготовка к стрельбе занимает секунды.
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / ПЗРК 9К333 ВербаМакет ПЗРК 9К333 "Верба"
Макет ПЗРК 9К333 Верба
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / ПЗРК 9К333 Верба
Макет ПЗРК 9К333 "Верба"
"Верба" работоспособна в любых широтах, в горах и на море, при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Важный момент: ПЗРК эффективен и в темное время суток. Для этого есть специальный съемный прицел ночного видения "Маугли-2М". Подавляющее большинство современных комплексов такого типа применяют лишь днем.
"Верба" уже есть в арсенале десантников и нескольких мотострелковых бригад. Кроме того, на вооружении зенитных отделений, зенитных ракетных взводов и батарей в составе зенитных дивизионов, а также других подразделений — тысячи комплексов семейства "Игла", в том числе модернизированные с индексом "С".
*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
690134036
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Алексей ЛеонковИгла-СПЗРК "Верба"Ближний ВостокПЗРК «Игла»ГЛОНАСС (система навигации)ГутаСирияБезопасность
Популярные комментарии
« В ходе Войны Судного дня ПВО Египта и Сирии поразили этими комплексами порядка 35 израильских самолетов и вертолетов.» - 😂
19 июня, 08:17
yoram
15200140
Такой заголовок, что сначала подумал: таблетка - это раздать каждому бойцу паспорт США?)))
19 июня, 09:25
MMorris812
0411142
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