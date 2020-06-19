Берегись хвостохранилищ. Новый экологический скандал в Норильске

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Следственный комитет возбудил уже четвертое уголовное дело, в котором фигурирует компания "Норникель", — теперь о сбросе сточных вод. РИА Новости выяснило, на каком этапе горно-металлургического производства возникают отходы и насколько они опасны для природы.

Как добывают норильскую руду

Во вторник, 16 июня, Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщило , что, по предварительной версии, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды предприятия в течение двух лет — с июня 2017-го по июль 2019-го — попадали в реку Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский". По заключению Росприроднадзора , восстановление окружающей среды обойдется более чем в 154 миллиона рублей.

Под "объектом размещения отходов" имеется в виду новое хвостохранилище, сданное в эксплуатацию в 2017 году. Проект, включая трубопроводную систему доставки отработанных шламов с обогатительной фабрики, выполняла для "Норникеля" петербургская компания "Механобр инжиниринг". Теперь следователи ищут виновников и там.

Главная производственная площадка "Норникеля" находится на Таймыре — это Заполярный филиал. Сульфидные медно-никелевые руды добывают и перерабатывают на Норильском и Талнахском рудных узлах. Месторождения расположены вдоль глубинного Норильско-Хатангского разлома, по которому в геологическом прошлом внедрялся магматический расплав, образовавший обширные интрузии долеритов и габбро-долеритов.

Рудные тела — пологие пласты, линзы и жилы в нижних частях интрузий габбро-долеритов — залегают на глубине от 150 до 1,5 тысячи метров. Есть руды трех категорий: богатые — с высокими содержанием цветных и драгоценных металлов платиновой группы, медистые — с повышенным содержанием меди, бедные вкрапленные — с низкими концентрациями всех металлов.

© Иллюстрация РИА Новости . OpenStreetMap, CC BY-SA 4.0/Russia political location map.svg Карта расположения рудников Талнахского рудного узла и связанных с ними объектов ГМК "Норильский никель". Большинство из них расположено вблизи рек, впадающих в озеро Пясино © Иллюстрация РИА Новости . OpenStreetMap, CC BY-SA 4.0/Russia political location map.svg Карта расположения рудников Талнахского рудного узла и связанных с ними объектов ГМК "Норильский никель". Большинство из них расположено вблизи рек, впадающих в озеро Пясино

Основу минерально-сырьевой базы "Норникеля" составляют крупнейшие медно-никелевые месторождения страны — Октябрьское и Талнахское, уникальные по запасам и качеству руды. В них сосредоточены более 40 процентов разведанных мировых запасов платиноидов, более 35 — никеля, около десяти — меди и 15 — кобальта.

На месторождениях действуют рудники "Таймырский", "Октябрьский", "Комсомольский", "Скалистый" и "Маяк". Это целый подземный город с тысячами километров дорог. Глубина нижнего горизонта выработок — 1532 метра.

Обогащение и металлургический передел

Бедные руды отправляются на Норильскую (НОФ), а богатые — на Талнахскую обогатительную фабрику (ТОФ) — ключевое предприятие в производственной цепочке "Норникеля", одно из крупнейших в мире. Через него проходит большая часть таймырского сырья.

На фабрике руду перерабатывают. Флотация — ключевая стадия. Это разделение минералов никеля, меди и железа по плотности во вспененных растворах реагентов.

Неперерабатываемые отходы — как говорят технологи, "хвосты", или шламы — в виде жидкой взвеси — пульпы — сливают в специальные открытые резервуары — хвостохранилища.

© Иллюстрация РИА Новости Производственно-технологический процесс компании "Норильский никель". Красным отмечен этап, на котором, предположительно, мог произойти сброс неочищенных сточных вод © Иллюстрация РИА Новости Производственно-технологический процесс компании "Норильский никель". Красным отмечен этап, на котором, предположительно, мог произойти сброс неочищенных сточных вод

"При обогащении сульфидных руд никеля и меди используют реагенты, зачастую опасные для окружающей среды и здоровья человека, например ксантогенаты и тозилгидразин, — объясняет РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Небезопасен даже раствор обычного стирального порошка, что уж говорить о химических соединениях, применяемых при флотации. Шламы обязательно должны складироваться в надежно защищенных хвостохранилищах. Воду же из них желательно удалять и повторно использовать в производстве".

Особенно вредны для окружающей среды содержащиеся в сточных водах обогатительной фабрики тяжелые металлы. Они накапливаются в водоемах, почве, растениях, попадают в организм животных и человека, откуда очень плохо выводятся. Тяжелые металлы опасны, даже если их концентрация в воде не превышает ПДК.

Реконструкция ТОФ и новое хвостохранилище

В 2015-2017-м Талнахскую обогатительную фабрику модернизировали. В результате ее мощность выросла более чем на 30 процентов — с 7,6 до 10,2 миллиона тонн руды в год.

Потребовалось новое хранилище для отходов. Раньше и Талнахская, и Норильская фабрика сливали шламы в хвостохранилище "Лебяжье" на окраине Норильска , довольно далеко от ТОФ. Ресурс старого резервуара исчерпали.

Новое хвостохранилище построили в шести километрах от Талнахской фабрики. Площадь — более семи квадратных километров, глубина — до двадцати метров. После окончательного ввода в эксплуатацию второй очереди в хранилище поместится до 230 миллионов тонн хвостов — чтобы заполнить его, потребуется минимум четверть века.

Дно искусственного резервуара покрыли специальным геотекстилем, выполняющим роль гидромембраны, не позволяющей пульпе проникать в почву. Лоскуты соединили водонепроницаемым сварным швом.

За состоянием хвостохранилища следит автоматика. В самом резервуаре и вокруг него пробурили скважины для приборов, контролирующих малейшие горизонтальные или вертикальные подвижки. Телеметрические скважины фиксируют температуру дамб, а пьезометрические — фильтрацию в почвенном слое.

© Bellona, 2010 Тяжелые металлы и химические опасные соединения, которые поступают в окружающую среду с предприятий по переработке медно-никелевой руды © Bellona, 2010 Тяжелые металлы и химические опасные соединения, которые поступают в окружающую среду с предприятий по переработке медно-никелевой руды

Что именно сбрасывали

Как могло получиться, что при всех мерах предосторожности новое хвостохранилище стало объектом экологической опасности, РИА Новости рассказала председатель правления АНО "Равноправие", эколог Наталья Соколова.

"Мой опыт показывает, что причина всегда в том, что при проектировании или строительстве допустили нарушения или ошибки. Или была ненадлежащая экспертиза со стороны надзорного органа. Может быть, и сочетание — некомпетентные или некачественные технические исследования, ошибки проектировщика, еще ряд моментов. Например, если в ходе изысканий получили неадекватные, неполные или неверные данные и на их основе сделали проект. Кроме того, нельзя исключать вероятность внешнего вмешательства на этапе одобрения проекта даже при его низком качестве или неправильно выбранной площадки для строительства".

"Хвостохранилище — это сложное гидротехническое сооружение, которое контролирует Ростехнадзор . Нарушения вероятны на стадии и строительства, и эксплуатации. Даже в безаварийном режиме загрязненная вода из него может подтекать через плохо сваренные швы гидроизоляции, попадая в почву, грунтовые воды и водные объекты", — отмечает эксперт.

В компании "Механобр инжиниринг" на вопросы РИА Новости ответил директор проекта Алексей Сушенков: "Речь идет не об отходах производства! Они складируются в построенное хвостохранилище ТОФ первой очереди, откуда нет сбросов. Это естественные поверхностные воды — паводковые и осадки, которые отводились с территории второй, незавершенной очереди строительства. В связи с переходом в 2017 году первой очереди хвостохранилища в опытно-промышленную эксплуатацию работы по второй очереди прекратили. Заказчик выполнил все необходимые инженерные сооружения для отвода паводковых вод, что соответствует проектной документации. Эти временные сооружения — трубопроводы — нужны только на период строительства и подлежат демонтажу или тампонажу после его завершения".

Что касается рудника "Октябрьский", то он, по словам представителя компании-проектировщика, вообще расположен выше по рельефу, и туда поверхностный сток с участка строительства второй очереди хвостохранилища ТОФ попасть никак не мог.

Аварии на хвостохранилищах

Утечка загрязняющих веществ в почву, поверхностные или подземные воды — это еще не все угрозы горно-металлургического производства. Самые серьезные аварии, по словам Натальи Соколовой, возникают при прорыве или разрушении дамб.

"Истинная причина таких катастроф — отсутствие должного управления экологическими рисками и при проектировании, и при строительстве, и при дальнейшей эксплуатации этих сооружений, а также несвоевременное реагирование на угрозу возникновения аварии, как это было на ТЭЦ-3 в Норильске", — подчеркивает эколог.

В конце января 2019 года прорвало дамбу хвостохранилища на железнорудной шахте в городе Брумадинью бразильского штата Минас-Жерайс . Шламовая масса накрыла административное здание, где в это время обедали сотни рабочих, разрушила мост и другие постройки в долине реки Каза-Бранка. Погибли 259 человек, район объявили зоной промышленной, гуманитарной и экологической катастрофы. Шахта принадлежала мировому горнодобывающему гиганту, компании Vale, на другом объекте которой, в Бенту-Родригесе, похожая авария произошла в 2015 году.

В 2010 году в результате взрыва на заводе по производству алюминия в районе города Айка в Венгрии рухнула плотина, сдерживающая резервуар с красными шламами — ядовитыми отходами промышленной переработки бокситов. Объем утечки — 1,1 миллиона кубических метров. Затопило три области. Все живое в реке Маркал убил красный шлам, который через несколько дней достиг Дуная . В регионе объявили чрезвычайное положение.

В мае 2000 года утечка цианида из хвостохранилища золотодобывающей компании Aurul в румынском городе Бая-Маре привела к массовой гибели рыбы в реках Венгрии и Югославии . А самая масштабная катастрофа случилась в 1985 году на флюоритовой шахте компании Prealpi Mineraia в Тренто, в Италии . Тогда погибли 268 человек и было разрушено 62 здания.