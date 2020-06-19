На Западе требуют закрыть "газету расистов". Россию уже обвинили

В рамках борьбы с колониальным прошлым западных стран инициативная группа потребовала закрытия британской ежедневной газеты The Guardian.

Петиция, опубликованная пару дней назад, набрала уже под 20 тысяч подписей.

Логика требующих закрытия газеты проста. Основанная в 1821 году газета, тогда называвшаяся "Манчестерский страж" (Manchester Guardian), была основана неким Джоном Эдвардом Тейлором, сделавшим свое состояние на хлопковой торговле. Хлопок же практически на 100 процентов производился трудом рабов на плантациях.

Более того: уже и после смерти основателя газета активно поддерживала рабство и даже выступала против американского президента-аболициониста Авраама Линкольна , заявив, например, 10 октября 1862 года, что "день, когда он был избран президентом Соединенных Штатов, был одновременно черным днем для Америки и для всего мира".

…Горькая ирония состоит в том, что The Guardian в своем нынешнем варианте является одной из главных медиапушек британских леваков, категорически поддерживающих самые радикальные методы в борьбе с проклятым прошлым.

Напомним: в рамках этой борьбы со своих постаментов слетели уже несколько Колумбов , пара видных британских благотворителей, изуродованы и скрыты с глаз публики долой монументальный конный король Бельгии Леопольд II и даже открытый относительно недавно, на нашей памяти, в честь победы во Второй мировой войне, бронзовый Уинстон Черчилль . И это еще не все, потому что недавно мэр города Лондона Садик Хан соорудил "Комиссию по разнообразию в публичном пространстве", и комиссия уже приступила к работе. В ее функции входит выявление статуй исторически неправильных персонажей, зарабатывавших на работорговле. Среди них, между прочим, — пятеро британских монархов, а именно:

— Карл II (две статуи); Карл II (две статуи); — Иаков II; Иаков II; — Вильгельм III (две статуи); Вильгельм III (две статуи); — королева Анна (две статуи); королева Анна (две статуи); — Георг I. Георг I.

В общем, обозленные происходящей вакханалией исторической справедливости английские консерваторы в качестве сатирической меры соорудили петицию за закрытие The Guardian — рупора новых погромщиков, тоже, чисто в силу своего почтенного возраста, завязанного на работорговлю двухсотлетней давности.

Понятно, что закрыть газету у них не получится, — но они по меньшей мере демонстрируют своим либерально-левацким оппонентам, что, черт побери, прошлое есть вообще у всех. И что прошлое нелепо судить, а тем более казнить, по меркам современных агрессивных идеологий.

Но это все, разумеется, не сработает. Потому что последнее, о чем беспокоятся комиссары и евангелисты новой морали, — это последовательность.

Тут стоит, пожалуй, пояснить одну вещь, часто упускаемую у нас.

История с Black Lives Matter, казалось бы, имеющая отношение исключительно к Соединенным Штатам Америки и их собственной старой истории с негритянским населением, чьи предки были завезены несколько веков назад в качестве рабской силы, — распространилась по Европе и добралась даже до Австралии не только по причине чистого обезьянничанья.

Она легла на хорошо разработанную идеологию. Идеология эта включает в себя не только расовые или религиозные меньшинства, но и любые меньшинства вообще, включая религиозные и сексуальные, а также, на всякий случай, добавляет к ним по возможности всех женщин вне зависимости от их желания, всех инвалидов (среди которых особенно выделяются граждане с расстройствами психики) и вообще все "группы населения", произвольно определяемые в качестве дискриминируемых.

Эта идеология — обычно именующая себя борьбой с неравенством — предполагает по умолчанию, что сложившаяся за предыдущие века социальная иерархия во всем мире глубоко порочна и несправедлива по своей сути.

Несправедливость социальной иерархии в мире создает тот факт, что наибольших успехов в ней добиваются (в среднем) гетеросексуальные мужчины из зажиточных полных семей с хорошим образованием и вступившие с ними в сговор гетеросексуальные женщины, подкупленные благополучием и в обмен на него согласные рожать этим альфачам благополучных детей и вместе их воспитывать.

В ситуации, когда Успех находится в руках этой мафии полноценных, — страдает бесчисленное число уже изобретенных и еще только проклевывающихся меньшинств. За бортом процветания по статистике (борцы с неравенством обожают статистику) регулярно оказываются те, кому не повезло родиться в зажиточной полной гетеросексуальной семье; кто живет с зависимостями (алкогольной и наркотической); кто обладает модной биполярочкой и по этому поводу иногда просто не может заставить себя работать; кто считает, что он девушка в юношеском теле и наоборот; кто не может хорошо учиться из-за психологических травм; кто из-за своих особенностей не может выстраивать социальные связи и сидит сычом дома, ни черта не делая, и так далее и тому подобное.

Все, все они являются жертвами Неравенства. Древнего, укорененного, несправедливого.

Что тут по-настоящему важно: справедливость, которую имеют в виду евангелисты и комиссары Нового Равенства, не является примитивной, в брутально совковом (на самом деле новозаветном) стиле "кто не работает, тот не ест". Сама способность работать, а тем более работать много и хорошо, в идеологии Нового Равенства считается своего рода "привилегией", результатом полученного человеком с детства или даже с рождения преимущества.

Отсюда логично следует требование идеологов Нового Равенства вносить в социальную жизнь на постоянной основе бесконечное число корректировок — с целью компенсировать недостаточную успешность пострадавших. Естественно, эти корректировки должны вноситься за счет "привилегированных" — то есть попросту нормальных, ничем особым не травмированных людей.

То есть, грубо говоря, в ситуации, когда вам нужно принимать кого-нибудь на работу, а ваша справедливая (то есть назначенная борцами с неравенством) квота на просто хороших работников уже выбрана, — вы обязаны нанять не лучшего, а того, кто более страдает от неравенства. Даже если как работник он объективно плох.

Эта идеология может показаться вполне безумной — в том смысле, что она напрочь отвергает не только всю человеческую историю, но и просто биологическую реальность, в которой у всех видов происходит в рутинном порядке естественный отбор удачных особей в ущерб неудавшимся.

Но фокус в том, что безумием это является только с точки зрения некоего высшего здравого смысла. В смысле же тактическом и политическом — это прекрасная инновация, позволяющая конкретным комиссарам и евангелистам Нового Равенства опереться на всех, кто испытывает неприятные чувства в связи со своим пониженным социальным статусом, и на их поддержке поднять собственный статус до невиданных высот.

А поскольку конечным камертоном справедливости и равенства эти комиссары назначили изначально себя — они возлагают на себя же право решать, что является социальной несправедливостью и что нет.

Поэтому конкретной газете The Guardian не угрожает ничего — не больше, чем Демократической партии США, изначально бывшей партией рабовладельцев-южан.

А вот тем, кого "держатели контрольного пакета справедливости" назначат Врагами Равенства, стоит напрячься.

И в этом смысле любопытны тезисы, которые очень упорно продвигают эмиссары Нового Равенства в нашем собственном, российском медийном и идеологическом пространстве.

Стоит отметить, что далеко не все из них являются маргиналами: некоторые сидят на государственном финансировании и работают как бы "системными несогласными" и "прогрессивными лоялистами". То есть признают, что несистемная оппозиция — плохо, но настаивают, что права меньшинств во всем их бескрайнем разнообразии нужно срочно внедрять.

Если коротко, то их задача состоит в том, чтобы заменить привычное нам представление о социальной справедливости в отношении трудящихся — идеологией "справедливости для меньшинств". То есть привилегиями, защитой и льготами для ныне маргинальных слоев, включая не только и не столько голубых (российские геи в большинстве своем вменяемо-лояльны), но также наркоманов (страдающих из-за постоянного риска залететь по статье), секс-работников обоего пола (слово "проститутка" у них считается устаревшим и травмирующим, ведь это нормальные почтенные люди, просто предоставляющие за деньги свои тела) и так далее. Заодно, для массовости, пропагандисты Нового Равенства в России навязывают свою крышу также всем женщинам — чтобы те взамен, не разбираясь, поддерживали их идеологию пакетом.

Это разрушительно для государства и общества — но обещает огромные бонусы тем, кто "подсел на тему".