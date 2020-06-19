https://ria.ru/20200619/1573119302.html
Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ
СМИ узнали, американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", снимется в триллере No man of God, в котором исполнит РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T04:57
2020-06-19T04:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
СМИ узнали, американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", снимется в триллере No man of God, в котором исполнит роль аналитика ФБР Билла Хагмайера, сообщает
Deadline.
По информации издания, картина будет основана на реальных стенограммах, собранных во время бесед Хагмайера с серийным убийцей и насильником Тедом Банди, которого казнили в январе 1989 года.
В фильме подробно опишут сложные отношения, сложившиеся между сотрудником ФБР и маньяком в его последние годы жизни, которые он провел в камере смертников.
Режиссером будет Амбер Сили, которая сняла картины "Как обмануть", "Нет света и нет земли" и другие. Сценарий подготовит Кристофер Роберт Каргилл, участвовавший в создании двух частей хоррора "Синистер" и блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж".