Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200619/1573119302.html
Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ
СМИ узнали, американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", снимется в триллере No man of God, в котором исполнит РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T04:57
кино и сериалы
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/92416/81/924168131_0:0:3049:1716_1400x0_80_0_0_b4f006759d0eb21259fc3d10b2340458.jpg
https://ria.ru/20200616/1572950737.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/92416/81/924168131_0:0:3049:1716_1400x0_80_0_0_b4f006759d0eb21259fc3d10b2340458.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/92416/81/924168131_231:0:2898:2000_1400x0_80_0_0_0ae7e5a3c01ceb2a115bca238563e80e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/92416/81/924168131_565:0:2565:2000_1400x0_80_0_0_a49e753cc854a3c07560492329285ae7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ

04:57 19.06.2020
82
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Маньяк" в Афимол-Сити
Премьера фильма Маньяк в Афимол-Сити
© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. СМИ узнали, американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", снимется в триллере No man of God, в котором исполнит роль аналитика ФБР Билла Хагмайера, сообщает Deadline.
По информации издания, картина будет основана на реальных стенограммах, собранных во время бесед Хагмайера с серийным убийцей и насильником Тедом Банди, которого казнили в январе 1989 года.
В фильме подробно опишут сложные отношения, сложившиеся между сотрудником ФБР и маньяком в его последние годы жизни, которые он провел в камере смертников.
Режиссером будет Амбер Сили, которая сняла картины "Как обмануть", "Нет света и нет земли" и другие. Сценарий подготовит Кристофер Роберт Каргилл, участвовавший в создании двух частей хоррора "Синистер" и блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж".
Актриса Чулпан Хаматова
16 июня, 03:01Культура
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
000000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Актер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо
Майкл Китон снимется в сериале об опиоидной эпидемии в США
Кадр из фильма Граф Монте-Кристо
Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане
Нелли Уварова
Актеры, музыканты и писатели проводят онлайн-марафон в помощь людям с БАС
ВДНХ
На ВДНХ завершили ремонт павильона, где откроется парк "Союзмультфильма"
Афиша выставки Чрезвычайное положение в галерее Триумф
Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество
Американский рэпер Colson Baker (Machine Gun Kelly) и американская актриса и фотомодель Меган Фокс
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Сотрудник музея проводит дезинфекцию на выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
Под градом пуль, дождем и ветром. Выставка о подвиге медиков на фронте
Винсент Ван Гог. Автопортрет. 1889
Обнаружены фотографии украденной картины Ван Гога
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Спектакль Алиса на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
Что смотреть онлайн 19, 20 и 21 июня. Расписание трансляций
Канада
СМИ: в Канаде число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии приблизилось к 980 тысячам
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Надеждинский металлургический завод ГМК Норильский никель
Берегись хвостохранилищ. Новый экологический скандал в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
13:29В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
13:29Информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам заработает 25 июня
13:26Просветительские проекты РПЦ выиграли президентские гранты
13:25Во Владимирской области число излечившихся от COVID-19 достигло 2064
13:25В российских СМИ работают полмиллиона журналистов
13:23Кроме томоса: Генпрокурор Украины заявила о закрытии дел против Порошенко
13:22В Бельгии за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса
13:21Жителям Словакии с субботы разрешили выезжать в Польшу
Лента новостейМолния