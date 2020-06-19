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https://ria.ru/20200619/1573118081.html
Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане
Путешественник и телеведущий Беар Гриллс в качестве продюсера начал работу над современной версией "Графа Монте-Кристо", главными героями которой будут солдаты... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T06:05
культура
беар гриллс
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новости культуры
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
беар гриллс, кино и сериалы, новости культуры, афганистан

Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане

06:05 19.06.2020
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© Touchstone Pictures (2002)Кадр из фильма "Граф Монте-Кристо"
Кадр из фильма Граф Монте-Кристо
© Touchstone Pictures (2002)
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Путешественник и телеведущий Беар Гриллс в качестве продюсера начал работу над современной версией "Графа Монте-Кристо", главными героями которой будут солдаты в Афганистане, сообщает Deadline.
Автор сценария Том Уильямс ("Как выйти замуж за миллиардера", "Каджаки: Правдивая история"). В фильме пойдет речь о дружбе и соперничестве двух спецназовцев, которых отправляют воевать в Афганистан.
"Меня захватила идея сделать современный вариант всеми любимой истории о дружбе, предательстве и мести, и мне очень понравился новаторский подход к сюжету Тома Уильямса. Это прекрасный образец приключенческого сторителлинга, в котором побеждают жизнестойкость и искупление вины", — рассказал Беар Гриллс.
Съемки предположительно начнутся в 2021 году.
Первый фильм про графа Монте-Кристо по мотивам романа Александра Дюма, написанного в 1844 — 1846 годах, сняли в 1908 году. Последняя версия режиссера Кевин Рейнольдса с участием Джеймса Кэвизела и Гая Пирса появилась в 2002 году.
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