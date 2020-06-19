Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Путешественник и телеведущий Беар Гриллс в качестве продюсера начал работу над современной версией "Графа Монте-Кристо", главными героями которой будут солдаты в Афганистане, . Путешественник и телеведущий Беар Гриллс в качестве продюсера начал работу над современной версией "Графа Монте-Кристо", главными героями которой будут солдаты в Афганистане, сообщает Deadline.

Автор сценария Том Уильямс ("Как выйти замуж за миллиардера", "Каджаки: Правдивая история"). В фильме пойдет речь о дружбе и соперничестве двух спецназовцев, которых отправляют воевать в Афганистан.

"Меня захватила идея сделать современный вариант всеми любимой истории о дружбе, предательстве и мести, и мне очень понравился новаторский подход к сюжету Тома Уильямса. Это прекрасный образец приключенческого сторителлинга, в котором побеждают жизнестойкость и искупление вины", — рассказал Беар Гриллс.

Съемки предположительно начнутся в 2021 году.