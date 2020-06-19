https://ria.ru/20200619/1573111786.html
Майкл Китон снимется в сериале об опиоидной эпидемии в США
СМИ узнали, что американский актер Майкл Китон согласился сняться в сериале Dopesick, в котором расскажут об опиоидной эпидемии в США (рост смертей из-за... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:48
2020-06-19T02:48
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт левинсон
майкл китон
сша
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, роберт левинсон, майкл китон, сша
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
СМИ узнали, что американский актер Майкл Китон согласился сняться в сериале Dopesick, в котором расскажут об опиоидной эпидемии в США (рост смертей из-за чрезмерного употребления препаратов, воздействующий на ЦНС), сообщает
Collider.
В центре сюжета будут семьи, столкнувшиеся с ужасами самой страшной наркотической зависимости. Китон сыграет Сэмюэля Финникса — школьного врача, который любит свою работу, но оказывается втянутым в страшную тайну крупнейших фармацевтических компаний.
По информации издания, режиссером проекта, состоящего из восьми серий, будет Барри Левинсон — номинант на премию "Оскар" за драму "Человек дождя" (1988 год) с Дастином Хоффманом и Томом Крузом в главных ролях. Сценарий напишет Дэнни Стронг — обладатель двух премий "Эмми" и "Золотого глобуса" за мини-сериал "Игра изменилась".
Продюсировать многосерийный фильм будет Левинсон вместе со Стронгом, Китоном, а также Джоном Голдвином ("Декстер"), Уорреном Литтлфилдом ("Фарго") и Карен Розенфельт ("До встречи с тобой", "Сумерки").
Ожидается, что премьера шоу состоится на платформе Hulu в 2021 году.