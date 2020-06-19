Майкл Китон снимется в сериале об опиоидной эпидемии в США

Актер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. СМИ узнали, что американский актер Майкл Китон согласился сняться в сериале Dopesick, в котором расскажут об опиоидной эпидемии в США (рост смертей из-за чрезмерного употребления препаратов, воздействующий на ЦНС), СМИ узнали, что американский актер Майкл Китон согласился сняться в сериале Dopesick, в котором расскажут об опиоидной эпидемии в США (рост смертей из-за чрезмерного употребления препаратов, воздействующий на ЦНС), сообщает Collider.

В центре сюжета будут семьи, столкнувшиеся с ужасами самой страшной наркотической зависимости. Китон сыграет Сэмюэля Финникса — школьного врача, который любит свою работу, но оказывается втянутым в страшную тайну крупнейших фармацевтических компаний.

По информации издания, режиссером проекта, состоящего из восьми серий, будет Барри Левинсон — номинант на премию "Оскар" за драму "Человек дождя" (1988 год) с Дастином Хоффманом и Томом Крузом в главных ролях. Сценарий напишет Дэнни Стронг — обладатель двух премий "Эмми" и "Золотого глобуса" за мини-сериал "Игра изменилась".

Продюсировать многосерийный фильм будет Левинсон вместе со Стронгом, Китоном, а также Джоном Голдвином ("Декстер"), Уорреном Литтлфилдом ("Фарго") и Карен Розенфельт ("До встречи с тобой", "Сумерки").