Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Галерея "Триумф" представит групповую выставку "Чрезвычайное положение", на которой покажет работы, демонстрирующие влияние пандемии на общество, сообщает пресс-служба галереи.

Экспозиция будет работать с 19 июня по 19 июля. В ней принимают участие Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, Александр Бродский, Айдан Салахова, Алиса Йоффе и другие современные художники.

"Выставка "Чрезвычайное положение" — попытка наблюдения за текущей ситуацией, за реакциями на нее и прогнозирование сценариев возможного будущего. Экспозиция объединяет пять разделов, каждый из которых предлагает анализ и наблюдение за новыми и знакомыми социокультурными процессами, которые трансформировались под натиском пандемии", — говорится в сообщении пресс-службы галереи.

В разделе "Анти / Структура" — художественная рефлексия и иллюстрация влияния пандемии и других чрезвычайных событий на повседневную жизнь, "Правды и вымыслы" — попытки понять, с чего все началось и спрогнозировать сценарии будущего, "Ваше экранное время истекло" - экспонаты, обращенные к цифровой культуре, "Пограничный синдром" — произведения художников, которые в условиях изоляции попытались найти новый творческий импульс, "Ориентиры в пространстве" — наблюдения за физическими параметрами существования человека и, в частности, изучение ментального давления на материальную модель, "Настоящее время" — художественный дневник как способ поймать и зафиксировать момент.