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https://ria.ru/20200619/1573063392.html
Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество
Галерея "Триумф" представит групповую выставку "Чрезвычайное положение", на которой покажет работы, демонстрирующие влияние пандемии на общество, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:10
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
галерея "триумф"
новости культуры
выставки
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573065615_0:222:1200:897_1400x0_80_0_0_793f224d63f9dc766c98b8816f4e88e7.jpg
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РИА Новости
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самоизоляция, коронавирус в россии, галерея "триумф", новости культуры, выставки, айдан салахова

Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество

07:10 19.06.2020
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© предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"Афиша выставки "Чрезвычайное положение" в галерее "Триумф"
Афиша выставки Чрезвычайное положение в галерее Триумф
© предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Галерея "Триумф" представит групповую выставку "Чрезвычайное положение", на которой покажет работы, демонстрирующие влияние пандемии на общество, сообщает пресс-служба галереи.
Экспозиция будет работать с 19 июня по 19 июля. В ней принимают участие Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, Александр Бродский, Айдан Салахова, Алиса Йоффе и другие современные художники.
"Выставка "Чрезвычайное положение" — попытка наблюдения за текущей ситуацией, за реакциями на нее и прогнозирование сценариев возможного будущего. Экспозиция объединяет пять разделов, каждый из которых предлагает анализ и наблюдение за новыми и знакомыми социокультурными процессами, которые трансформировались под натиском пандемии", — говорится в сообщении пресс-службы галереи.
В разделе "Анти / Структура" — художественная рефлексия и иллюстрация влияния пандемии и других чрезвычайных событий на повседневную жизнь, "Правды и вымыслы" — попытки понять, с чего все началось и спрогнозировать сценарии будущего, "Ваше экранное время истекло" - экспонаты, обращенные к цифровой культуре, "Пограничный синдром" — произведения художников, которые в условиях изоляции попытались найти новый творческий импульс, "Ориентиры в пространстве" — наблюдения за физическими параметрами существования человека и, в частности, изучение ментального давления на материальную модель, "Настоящее время" — художественный дневник как способ поймать и зафиксировать момент.
Выставка открыта для посещения по сеансам, удобное время для посещения можно выбрать на сайте галереи.
Афиша кинопоказов в галерее Триумф
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КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииГалерея "Триумф"Новости культурыВыставкиАйдан Салахова
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