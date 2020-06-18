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Число заболевших COVID-19 в Египте превысило 50 тысяч
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 50 тысяч, сообщил в четверг минздрав страны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T00:01
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, египет, в мире

Число заболевших COVID-19 в Египте превысило 50 тысяч

23:59 18.06.2020 (обновлено: 00:01 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 50 тысяч, сообщил в четверг минздрав страны.
"Зафиксированы 1218 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 88 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
Больше всего заболевших в северных провинциях Каир, Гиза, Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 50 437 человек, 13 528 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 1938 человек", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 387 человек.
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Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).
В Египте до конца июня действуют ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, а также комендантский час с 20.00 до 04.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.
С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу религиозных учреждений.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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