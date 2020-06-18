Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573156633.html
В Израиле частично закрыли районы с высоким уровнем заражения COVID-19
Районы Рахат и Арара в Негеве объявлены зонами ограниченного доступа, а в трех районах пригорода Тель-Авива Яффо введен запрет на собрания более 10 человек и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1400x0_80_0_0_a41704225b3f1db1f78009c5ad008ebd.jpg
https://ria.ru/20200618/1573156412.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1400x0_80_0_0_a41704225b3f1db1f78009c5ad008ebd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_212:0:2941:2047_1400x0_80_0_0_d3bee609bc6f9a6baf01b4103b6fe1bb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_553:0:2600:2047_1400x0_80_0_0_8fa0e548b2708d11ee4b0ee83dd46a36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, тель-авив, израиль, в мире

В Израиле частично закрыли районы с высоким уровнем заражения COVID-19

23:59 18.06.2020
1139
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Районы Рахат и Арара в Негеве объявлены зонами ограниченного доступа, а в трех районах пригорода Тель-Авива Яффо введен запрет на собрания более 10 человек и закрыты учебные заведения согласно решению комиссии министров и руководства минздрава, сообщила правительственная пресс-служба.
"Прежде чем рекомендовать объявление этих районов "зонами ограниченного доступа", министерство здравоохранения вместе с соответствующими учреждениями предприняло различные шаги по снижению заболеваемости путем разъяснительной работы, контроля за соблюдением инструкций и эвакуации больных, насколько это возможно. В настоящее время данных мер недостаточно для сокращения распространения заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Вчера, 23:43Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,2 миллиона
Решение вступает в силу в 8:00 пятницы, 19 июня, и будет действовать до 8:00 среды, 26 июня 2020.
В районы ограниченного доступа выезд и въезд будет разрешён к месту работы, а также для сдачи экзаменов на аттестат зрелости. В трёх районах Яффо - Аджами, Хисахон и Цахалон - будут закрыты учебные заведения, за исключением времени экзаменов на аттестат зрелости, а также запрещены собрания более десяти человек.
В четверг число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 20 010. В последнюю неделю ежедневно регистрируется порядка 200 новых случаев COVID-19.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
0100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТель-АвивИзраильВ мире
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Тестирование на коронавирус в России доступно в 747 лабораториях
Медики на крыльце красной зоны
В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
В Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Молоток судьи
Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест
Айсберги у побережья Антарктиды
Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
Отец и сын
ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Сборы в отпуск
Эксперт объяснил, что делать в случае отправки в неоплачиваемый отпуск
Микроволновая печь
Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Президент США Дональд Трамп
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Лента новостейМолния