В Израиле частично закрыли районы с высоким уровнем заражения COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Районы Рахат и Арара в Негеве объявлены зонами ограниченного доступа, а в трех районах пригорода Районы Рахат и Арара в Негеве объявлены зонами ограниченного доступа, а в трех районах пригорода Тель-Авива Яффо введен запрет на собрания более 10 человек и закрыты учебные заведения согласно решению комиссии министров и руководства минздрава, сообщила правительственная пресс-служба.

"Прежде чем рекомендовать объявление этих районов "зонами ограниченного доступа", министерство здравоохранения вместе с соответствующими учреждениями предприняло различные шаги по снижению заболеваемости путем разъяснительной работы, контроля за соблюдением инструкций и эвакуации больных, насколько это возможно. В настоящее время данных мер недостаточно для сокращения распространения заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Решение вступает в силу в 8:00 пятницы, 19 июня, и будет действовать до 8:00 среды, 26 июня 2020.

В районы ограниченного доступа выезд и въезд будет разрешён к месту работы, а также для сдачи экзаменов на аттестат зрелости. В трёх районах Яффо - Аджами, Хисахон и Цахалон - будут закрыты учебные заведения, за исключением времени экзаменов на аттестат зрелости, а также запрещены собрания более десяти человек.

В четверг число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 20 010. В последнюю неделю ежедневно регистрируется порядка 200 новых случаев COVID-19.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.