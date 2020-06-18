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Лукашевич призвал Латвию прекратить политическую цензуру
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал официальную Ригу "прекратить политическую цензуру", а представителя организации по вопросам... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:54
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россия, медиавойны, эгилс левитс, александр лукашевич, евросоюз, москва, латвия, в мире

Лукашевич призвал Латвию прекратить политическую цензуру

23:54 18.06.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал официальную Ригу "прекратить политическую цензуру", а представителя организации по вопросам свободы СМИ и верховного комиссара по делам национальных меньшинств отреагировать на ограничение вещания российских телеканалов в Латвии.
Сейм Латвии в третьем чтении принял законопроект, который значительно ограничивает вещание в кабельных сетях республики русскоязычных каналов, одних из самых востребованных у местных зрителей. Согласно законопроекту, в пакетах услуг кабельных операторов 80% содержания изначально должно быть создано на одном из официальных языков Евросоюза. Соответствующие поправки на рассмотрения Сейма подал президент Латвии Эгилс Левитс. Он считает, что ограничение вещания телеканалов на русском поможет бороться с распространением кремлевской риторики. Поправки, ограничивающие вещание российских телеканалов в Латвии, вступят в силу 1 июля 2021 года.
Город Рига
Вчера, 15:33
Депутат Сейма: Латвия становится "неуютной" для русских
Лукашевич заявил, что в Москве считают категорически недопустимым ограничивать 40% населения Латвии, которые используют русский язык, в доступе к источникам информации, в том числе к альтернативным. "Призываем Ригу прекратить политическую цензуру информационного пространства, а представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств - отреагировать на этот очередной вопиющий пример попрания свободы слова в Латвии", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
В Латвии проживают 2 миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. В республике один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного. Российские телеканалы в кабельных сетях Латвии являются одними из самых популярных. По данным агентства ТНС, в Латвии много лет подряд в пятерку самых популярных входил Первый балтийский канал, который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии. Согласно информации агентства на 2019 год, рейтинг канала в Латвии составлял 8,3%, также высокий рейтинг был у телеканала Россия - 5,7%.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 22:56
"Случай частного идиотизма". Пушков ответил на "страдания" латышей в СССР
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МедиавойныРоссияМедиавойныЭгилс ЛевитсАлександр ЛукашевичЕвросоюзМоскваЛатвияВ мире
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