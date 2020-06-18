Лукашевич призвал Латвию прекратить политическую цензуру

В Латвии проживают 2 миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. В республике один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного. Российские телеканалы в кабельных сетях Латвии являются одними из самых популярных. По данным агентства ТНС, в Латвии много лет подряд в пятерку самых популярных входил Первый балтийский канал, который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии. Согласно информации агентства на 2019 год, рейтинг канала в Латвии составлял 8,3%, также высокий рейтинг был у телеканала Россия - 5,7%.