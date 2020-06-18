https://ria.ru/20200618/1573156466.html
Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
Статья президента РФ Владимира Путина о войне, ее предтече и последствиях, а также исторической правде была опубликована в американском National Interest, так... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:51
2020-06-18T23:51
дмитрий песков
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573153354.html
5
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9143de2e8d0409e70b722d55c1c14338.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире