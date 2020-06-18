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Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
Статья президента РФ Владимира Путина о войне, ее предтече и последствиях, а также исторической правде была опубликована в американском National Interest, так... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:51
дмитрий песков
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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5
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина

23:51 18.06.2020
660
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о войне, ее предтече и последствиях, а также исторической правде была опубликована в американском National Interest, так как в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Статья объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о публикации статьи Путина в National Interest.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:0475 лет Великой Победы
Путин написал статью о Второй мировой войне
National Interest — американский журнал, его издает экспертный Центр национальных интересов в Вашингтоне. Журнал специализируется на вопросах внешней политики и национальной обороны США.
4541005
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
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