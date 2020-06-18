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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573156412.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,2 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8,2 миллиона, свыше 445 тысяч человек скончались, следует из данных... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:43
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
общество
распространение нового коронавируса
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_c76f98587a4fa10bd08748bf25e37371.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,2 миллиона

23:43 18.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8,2 миллиона, свыше 445 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 8 242 999, скончались 445 535 пациентов с коронавирусом.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 12:06Распространение нового коронавируса
ВОЗ оценила влияние коронавируса на лечение других заболеваний в Европе
За минувшие сутки в мире выявили 181 232 новых случая COVID-19 и 5245 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗОбщество
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