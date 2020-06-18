https://ria.ru/20200618/1573156383.html
Путин предупредил об опасности пересмотра итогов Второй мировой войны
Попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:41
2020-06-18T23:41
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573153671.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире