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https://ria.ru/20200618/1573156383.html
Путин предупредил об опасности пересмотра итогов Второй мировой войны
Попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:41
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире

Путин предупредил об опасности пересмотра итогов Второй мировой войны

23:41 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития, заявил президент России Владимир Путин
"Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, и прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее исхода, опасен, поскольку он грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, закрепленных по итогам конференций в Ялте и Сан-Франциско в 1945 году", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:2475 лет Великой Победы
Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
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