Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573156195.html
В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом
Еще 48 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T05:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_0:95:2893:1722_1400x0_80_0_0_51fbff8bd1aff9ca9582f3814eb57c06.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_0:95:2893:1722_1400x0_80_0_0_51fbff8bd1aff9ca9582f3814eb57c06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_7dbefa6f3fa1b9da2f946ebcce9702b4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_655:0:2703:2048_1400x0_80_0_0_ae41af37b007da6f50a13742c885fca1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом

23:28 18.06.2020 (обновлено: 05:11 19.06.2020)
1445
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 48 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб.
"У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число скончавшихся в столице достигло 3531.
Сутками ранее сообщалось о 49 умерших.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
010712
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Тестирование на коронавирус в России доступно в 747 лабораториях
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Израиле частично закрыли районы с высоким уровнем заражения COVID-19
Отец и сын
ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
В Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце
Айсберги у побережья Антарктиды
Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Молоток судьи
Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Сборы в отпуск
Эксперт объяснил, что делать в случае отправки в неоплачиваемый отпуск
Историк моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Микроволновая печь
Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах
Американские флаги в Вашингтоне
Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Лента новостейМолния