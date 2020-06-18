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Путин оценил работу ООН
ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции: недопущение войн и глобальных конфликтов, заявил президент... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:17
россия
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, оон, в мире

Путин оценил работу ООН

23:17 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции: недопущение войн и глобальных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, мы можем видеть, что система ООН в настоящий момент испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, как могла бы быть. Но ООН все еще выполняет свои основные функции. Принципы Совета Безопасности ООН – уникальный механизм для недопущения большой войны и глобальных конфликтов", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
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РоссияВладимир ПутинООНВ мире
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