Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573155887.html
Данных о тайных протоколах других стран с нацистами нет, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет информации о том, были ли какие-то секретные протоколы или дополнения к соглашениям ряда стран с нацистами. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:02
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e98108557d77be35c3974c59d546f1a0.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e98108557d77be35c3974c59d546f1a0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_0d6ed8f2d19748f698d6e915d129a04a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_701677511ed40c51250130a67222f263.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире

Данных о тайных протоколах других стран с нацистами нет, отметил Путин

23:02 18.06.2020
479
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет информации о том, были ли какие-то секретные протоколы или дополнения к соглашениям ряда стран с нацистами.
"Мы не знаем, были ли какие-либо секретные "протоколы" или приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Единственное, что остаётся нам делать, это поверить на слово", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
1523102
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин
Момент боя подо Ржевом
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал один из главных итогов Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, чем полезен саммит "ядерной пятерки"
Президент РФ В. Путин
Путин: исторический ревизионизм на Западе ставит под вопрос принципы Ялты
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил заявления о плане СССР начать превентивную войну с Германией
Президент РФ Владимир Путин
Лига наций могла предотвратить Вторую мировую войну, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Президент РФ Владимир Путин
Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
Президент РФ Владимир Путин
Путин предупредил об опасности пересмотра итогов Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал безответственными призывы отменить право вето в СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал восстановить имена всех жертв нацистов
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу ООН
Президент России Владимир Путин
Путин показал секретную комнату в личном кабинете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Лента новостейМолния