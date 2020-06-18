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Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Под Ржевом Великой Отечественной погибли, были ранены или пропали без вести более 1,15 миллиона солдат Красной армии, сообщил президент РФ Владимир Путин, по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:54
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ржев
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ржев, в мире

Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом

22:54 18.06.2020
12494
© РИА НовостиМомент боя подо Ржевом
Момент боя подо Ржевом
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Под Ржевом Великой Отечественной погибли, были ранены или пропали без вести более 1,15 миллиона солдат Красной армии, сообщил президент РФ Владимир Путин, по его словам, эти цифры, собранные в архивах, озвучиваются впервые.
"Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести. Впервые я называю эти ужасные, трагические и далеко не полные цифры, собранные из архивных источников. Я делаю это, чтобы почтить память подвига известных и безымянных героев, которые по различным причинам незаслуженно и нечестно мало обсуждались или вовсе не упоминались в послевоенные годы", - пишет Путин в статье для американского журнала National Interest. Его слова даются в переводе с английского.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:2475 лет Великой Победы
Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинРжевВ мире
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