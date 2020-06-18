https://ria.ru/20200618/1573155768.html
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
Под Ржевом Великой Отечественной погибли, были ранены или пропали без вести более 1,15 миллиона солдат Красной армии, сообщил президент РФ Владимир Путин, по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:54
2020-06-18T22:54
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ржев
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573153671.html
3
россия
ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155351/73/1553517388_0:853:2048:2005_1400x0_80_0_0_b6c67c7d74d62d80e227f5933d101c10.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ржев, в мире