Путин назвал один из главных итогов Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Созданную после Второй мировой войны систему предотвращения крупных конфликтов надо сохранить и улучшить, заявил президент РФ Созданную после Второй мировой войны систему предотвращения крупных конфликтов надо сохранить и улучшить, заявил президент РФ Владимир Путин

"Это наш долг – всех, кто взял политическую ответственность и прежде всего представителей держав-победителей во Второй мировой войне – гарантировать, чтобы эта система сохранилась и улучшалась", - написал он в статье для издания National Interest , опубликованной в четверг.

По словам президента РФ, созданная тогда система международных отношений является одним из главных итогов Второй мировой войны.

"Сегодня мир переживает довольно турбулентный период. Меняется все от мирового баланса сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ обществ, стран и даже континентов. В прошлые эпохи сдвиги такой магнитуды почти никогда не происходили без масштабных военных конфликтов", - пишет Путин.

Однако "благодаря мудрости и дальновидности политических фигур союзных сил" была создана система, которая ограничила такие экстремальные действия, отметил российский президент.