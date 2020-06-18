https://ria.ru/20200618/1573155647.html
Путин назвал один из главных итогов Второй мировой войны
Созданную после Второй мировой войны систему предотвращения крупных конфликтов надо сохранить и улучшить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:51
2020-06-18T22:51
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россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости.
Созданную после Второй мировой войны систему предотвращения крупных конфликтов надо сохранить и улучшить, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Это наш долг – всех, кто взял политическую ответственность и прежде всего представителей держав-победителей во Второй мировой войне – гарантировать, чтобы эта система сохранилась и улучшалась", - написал он в статье для издания National Interest
, опубликованной в четверг.
По словам президента РФ, созданная тогда система международных отношений является одним из главных итогов Второй мировой войны.
"Сегодня мир переживает довольно турбулентный период. Меняется все от мирового баланса сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ обществ, стран и даже континентов. В прошлые эпохи сдвиги такой магнитуды почти никогда не происходили без масштабных военных конфликтов", - пишет Путин.
Однако "благодаря мудрости и дальновидности политических фигур союзных сил" была создана система, которая ограничила такие экстремальные действия, отметил российский президент.
По его мнению, предстоящая встреча лидеров "ядерной пятерки" позволит продемонстрировать политическую волю и обсудить будущее, как и в 1945 году.