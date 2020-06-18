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Путин показал секретную комнату в личном кабинете
Президент Владимир Путин показал журналистам телеканала "Россия 1" тайную комнату в своем кабинете. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T07:48
россия
владимир путин
общество
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Это сюда ему "кто-то приносит зарплату, размер которой он даже не знает" и "кладут куда-то в тумбочку"? 😆 😆 😆
77
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953520_0:160:3150:1931_1400x0_80_0_0_b820268e2cf139b7cbf84b4f64b71ef3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Путин показал секретную комнату в личном кабинете

22:44 18.06.2020 (обновлено: 07:48 19.06.2020)
13614
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин показал журналистам телеканала "Россия 1" тайную комнату в своем кабинете.
Во время съемок интервью глава государства пригласил съемочную группу в секретное помещение.
"Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", — поделился Путин.
Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч — там есть столовая и комната отдыха.
Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, на стене висит портрет императора Петра I, а рядом с рабочим столом лежат детские рисунки и поделки, которые подарили президенту.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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Это сюда ему "кто-то приносит зарплату, размер которой он даже не знает" и "кладут куда-то в тумбочку"? 😆 😆 😆
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АМАрсений Мазур
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