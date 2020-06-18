https://ria.ru/20200618/1573155406.html
Путин: исторический ревизионизм на Западе ставит под вопрос принципы Ялты
Исторический ревизионизм на Западе применительно к итогам Второй мировой войны ставит под вопрос принципы мирного развития, заложенные в 1945 году, заявил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:43
2020-06-18T22:43
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ялта
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573155256.html
россия
ялта
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1400x0_80_0_0_59549e4e57f37eb72324d5611aeaeb89.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ялта, в мире