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Путин призвал восстановить имена всех жертв нацистов
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить имена и судьбы всех солдат, партизан, подпольщиков, узников концлагерей, мирных граждан,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, великобритания, ссср, сша, в мире

Путин призвал восстановить имена всех жертв нацистов

22:41 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить имена и судьбы всех солдат, партизан, подпольщиков, узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных нацистами, российский лидер отметил, что это "наш долг".
Чтобы сделать это, нужно продолжать активную архивную работу, в том числе и по линии волонтеров и взаимодействия с другими странами, написал он в статье для National Interest.
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"Почти 27 миллионов советских граждан погибли на фронтах, в немецких тюрьмах, умерли от голода и подверглись бомбардировкам, погибли в гетто и печах нацистских лагерей смерти. СССР потерял одного из (каждых – ред.) семи своих граждан, Великобритания потеряла одного из 127, а США - одного из 320. К сожалению, эта цифра самых тяжелых и печальных потерь Советского Союза не является исчерпывающей", - написал Путин (обратный перевод с английского).
Он указал, что "кропотливая работа должна быть продолжена, чтобы восстановить имена и судьбы всех погибших - красноармейцев, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концентрационных лагерей и гражданских лиц, убитых эскадронами смерти".
"Это наш долг. И здесь особую роль играют члены поискового движения, военно-патриотических и волонтерских объединений, такие проекты, как электронная база данных "Память народа", которая содержит архивные документы. И, конечно же, для решения такой общей гуманитарной задачи необходимо тесное международное сотрудничество", - резюмировал российский лидер.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВеликобританияСССРСШАВ мире
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