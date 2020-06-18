Путин призвал восстановить имена всех жертв нацистов

"Это наш долг. И здесь особую роль играют члены поискового движения, военно-патриотических и волонтерских объединений, такие проекты, как электронная база данных "Память народа", которая содержит архивные документы. И, конечно же, для решения такой общей гуманитарной задачи необходимо тесное международное сотрудничество", - резюмировал российский лидер.