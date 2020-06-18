Лига наций могла предотвратить Вторую мировую войну, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Созданная после Первой мировой войны Лига наций могла предотвратить Вторую мировую, однако из-за влияния Франции и Великобритании "увязла в бесцельных дискуссиях", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одним из главных результатов Первой мировой войны стало создание Лиги Наций. На эту международную организацию возлагались большие надежды, что она обеспечит устойчивый мир и коллективную безопасность. Это была прогрессивная идея, которая могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны, если бы ей следовали", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг. Статья была переведена на английский язык.
"Однако Лига Наций, в которой доминировали победившие державы Франции и Соединенного Королевства, оказалась неэффективной, и она просто увязла в бесцельных дискуссиях. Лига Наций и европейский континент в целом игнорировали неоднократные призывы Советского Союза создать справедливую систему коллективной безопасности и подписать пакт о Восточной Европе и Тихоокеанский договор о предотвращении агрессии. Эти предложения были проигнорированы", - добавил президент.