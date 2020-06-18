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75 лет Великой Победы
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Лига наций могла предотвратить Вторую мировую войну, заявил Путин
Созданная после Первой мировой войны Лига наций могла предотвратить Вторую мировую, однако из-за влияния Франции и Великобритании "увязла в бесцельных... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:37
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
великобритания
франция
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, великобритания, франция, ссср, в мире

Лига наций могла предотвратить Вторую мировую войну, заявил Путин

22:37 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Созданная после Первой мировой войны Лига наций могла предотвратить Вторую мировую, однако из-за влияния Франции и Великобритании "увязла в бесцельных дискуссиях", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одним из главных результатов Первой мировой войны стало создание Лиги Наций. На эту международную организацию возлагались большие надежды, что она обеспечит устойчивый мир и коллективную безопасность. Это была прогрессивная идея, которая могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны, если бы ей следовали", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг. Статья была переведена на английский язык.
Президент РФ Владимир Путин
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"Однако Лига Наций, в которой доминировали победившие державы Франции и Соединенного Королевства, оказалась неэффективной, и она просто увязла в бесцельных дискуссиях. Лига Наций и европейский континент в целом игнорировали неоднократные призывы Советского Союза создать справедливую систему коллективной безопасности и подписать пакт о Восточной Европе и Тихоокеанский договор о предотвращении агрессии. Эти предложения были проигнорированы", - добавил президент.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВеликобританияФранцияСССРВ мире
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