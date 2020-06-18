Путин назвал безответственными призывы отменить право вето в СБ ООН

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН.
"Призывы отменить право вето, отказать в специальных возможностях постоянным членам Совета Безопасности, которые в последние годы раздавались достаточно часто, на самом деле безответственны. В конечном итоге, если это произойдет, ООН по сути станет Лигой наций — встречей для пустых разговоров без каких-либо рычагов влияния на мировые процессы", - пишет Путин. Статья была опубликована на английском языке.
"Чем это кончилось, хорошо известно. Поэтому державы-победительницы подошли к созданию новой системы мирового порядка с исключительной серьезностью, стремясь избежать повторения ошибок своих предшественников", - считает Путин.
В СБ ООН имеют право вето пять стран — Россия, США, Великобритания, Франция и КНР.