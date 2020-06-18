Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я хотел бы отметить, что, в отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, который был известен на Западе как вполне авторитетный политик и был желанным гостем в европейских столицах", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в американском издании National Interest.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове в 1940 году. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
Помощник президента России Владимир Мединский назвал это утверждение лженаучной фантастикой и напомнил, что с Гитлером в довоенное время встречались лидеры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.