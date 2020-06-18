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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573155114.html
Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T00:05
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ссср
адольф гитлер
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ссср, адольф гитлер, в мире

Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин

22:32 18.06.2020 (обновлено: 00:05 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я хотел бы отметить, что, в отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, который был известен на Западе как вполне авторитетный политик и был желанным гостем в европейских столицах", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в американском издании National Interest.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове в 1940 году. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
Помощник президента России Владимир Мединский назвал это утверждение лженаучной фантастикой и напомнил, что с Гитлером в довоенное время встречались лидеры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:5075 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинСССРАдольф ГитлерВ мире
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