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Нельзя приравнивать пособников нацизма к героям войны, заявил Путин
Для преступлений нацистов нет срока давности, приравнивание пособников нацизма к героям Второй мировой войны неприемлемо, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-19T00:06
весь мир
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
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весь мир, россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ссср, общество

Нельзя приравнивать пособников нацизма к героям войны, заявил Путин

22:28 18.06.2020 (обновлено: 00:06 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Для преступлений нацистов нет срока давности, приравнивание пособников нацизма к героям Второй мировой войны неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.
"И сегодня наша позиция остается неизменной – преступны действиям нацистов нет оправдания, для них нет срока давности. И потому непонятно, как в некоторых странах те, кто сотрудничал с нацистами вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны", - говорится в статье президента РФ о Второй мировой войне, опубликованной в четверг в издании National Interest.
Президент РФ Владимир Путин
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"Я считаю, что неприемлемо приравнивать освободителей и захватчиков. И я воспринимаю прославление пособников нацизма как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство идей, которые объединяли людей в борьбе с нацизмом", - написал Путин, статья президент РФ опубликована на английском языке.
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75 лет Великой ПобедыВесь мирРоссияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинСССРОбщество
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