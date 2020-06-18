https://ria.ru/20200618/1573155041.html
Нельзя приравнивать пособников нацизма к героям войны, заявил Путин
Для преступлений нацистов нет срока давности, приравнивание пособников нацизма к героям Второй мировой войны неприемлемо, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:28
2020-06-19T00:06
весь мир
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ссср
общество
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https://ria.ru/20200618/1573153671.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
весь мир, россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ссср, общество