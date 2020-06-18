Нельзя приравнивать пособников нацизма к героям войны, заявил Путин

"Я считаю, что неприемлемо приравнивать освободителей и захватчиков. И я воспринимаю прославление пособников нацизма как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство идей, которые объединяли людей в борьбе с нацизмом", - написал Путин, статья президент РФ опубликована на английском языке.