Путин оценил заявления о плане СССР начать превентивную войну с Германией

"Военное руководство Советского Союза следовало доктрине, в соответствии с которой в случае агрессии Красная Армия должна была быстро ответить врагу, перейти в наступление и вести войну на территории врага. Однако эти стратегические планы не означают какого-либо намерения атаковать Германию первыми", - подчеркнул Путин.