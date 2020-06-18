https://ria.ru/20200618/1573154930.html
Путин оценил заявления о плане СССР начать превентивную войну с Германией
Архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:24
2020-06-18T22:24
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
германия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382229_0:120:3152:1893_1400x0_80_0_0_5edea0e2a606a93b79ecccdb289cce90.jpg
https://ria.ru/20200618/1573153627.html
германия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382229_0:120:3152:1893_1400x0_80_0_0_5edea0e2a606a93b79ecccdb289cce90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382229_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e2edb1225a52dfcdada91f73743888f4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382229_132:0:2180:2048_1400x0_80_0_0_8d4c68b443f822ac75ce1f31eb1ed60c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, германия, ссср, в мире